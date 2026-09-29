Grupo Yaguarete anuncia nueva planta corrugadora en Alto Paraná con una inversión de US$ 20 millones

En el marco de este proyecto del Grupo Yaguarete se pondrá en marcha una terminadora consistente en una impresora y troqueladora rotativa, la cual empezará a operar en el mes de noviembre del presente año.

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Esta inversión le permitirá al Grupo ampliar su capacidad de producción de embalajes de cartón corrugado, respondiendo con mayor agilidad a las necesidades de uno de los departamentos con mayor dinamismo industrial y comercial del país.

La incorporación forma parte del plan de crecimiento del Grupo y responde a la demanda de soluciones de embalaje en el Este del país, una zona clave para el comercio y la logística regional. Con esta nueva capacidad productiva, la empresa podrá atender de manera más cercana y eficiente las necesidades de sus clientes, así como los nuevos proyectos que se desarrollan no solo en Paraguay, sino también en la región.

“Creemos en el potencial industrial de Paraguay y queremos seguir creciendo cerca de nuestros clientes y potenciales clientes de la región. Esta nueva planta corrugadora nos permitirá acompañarlos con mayor capacidad productiva, tecnología de vanguardia y agilidad de respuesta”, afirmó Andreas Neufeld, presidente y gerente general de Grupo Yaguarete.

El proyecto forma parte de una estrategia de inversión sostenida y de largo plazo del Grupo Yaguarete, orientada a incorporar tecnología, ampliar capacidades productivas y acompañar el crecimiento de la industria nacional.

Sobre el Grupo Yaguarete: Grupo Yaguarete es una empresa familiar de origen alemán con cerca de 50 años de trayectoria en Paraguay y una tradición centenaria vinculada a la recuperación y transformación de fibras recicladas.

La circularidad forma parte de su esencia y la sostenibilidad impulsa cada una de sus operaciones. Con una sólida presencia industrial en el país, el Grupo ofrece productos reconocidos por su calidad e innovación, respaldados por estándares de excelencia alemana.