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24 de septiembre de 2026 a la - 12:43

Grupo Yaguarete impulsa una inversión de us$ 120 millones en nueva planta

Grupo Yaguarete cuenta con 850 colaboradores y trabaja indirectamente con más de 5.000 recicladores en distintos puntos del país.
Grupo Yaguarete cuenta con 850 colaboradores y trabaja indirectamente con más de 5.000 recicladores en distintos puntos del país.

El crecimiento industrial abre nuevas oportunidades para el Paraguay, pero también plantea desafíos en infraestructura, energía y formación de talento. En este escenario, Grupo Yaguarete apuesta por la innovación, la reinversión y la economía circular, con nuevos proyectos productivos y una inversión de US$ 120 millones destinada a ampliar su capacidad y fortalecer su presencia en mercados internacionales.

Por Noelia Leguizamón
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En Grupo Yaguarete la incorporación de nuevas máquinas y tecnologías permitió mejorar calidad, rapidez y seguridad. Andreas Neufeld, presidente y gerente general de Grupo Yaguarete, destacó especialmente el crecimiento de las bolsas de papel, que sustituyen al plástico y forman parte de la estrategia ambiental de la empresa.

Otra apuesta es Yaguarete Tissue, unidad que comercializa papel higiénico, toallas de cocina, servilletas y otros productos de uso cotidiano. A esto se suma una inversión de U$S 120 millones en una nueva máquina de papel para producir papel yeso destinado a mercados internacionales. La iniciativa tendrá una capacidad entre 100.000 y 130.000 toneladas anuales y permitirá duplicar la capacidad instalada.

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El presidente sostuvo que el fortalecimiento de la red eléctrica debe ser una prioridad nacional. Paraguay necesita más líneas de alta tensión, nuevas subestaciones y una red de distribución robusta para responder a la demanda industrial. A su criterio, también debe avanzar en infraestructura vial. Citó como ejemplo a Villeta, uno de los principales polos industriales, que aún requiere un acceso acorde con su importancia económica.

“Si queremos que la industria siga creciendo, la infraestructura debe estar a la altura de ese crecimiento” afirmó. Destacó, además, los avances en rutas como Asunción- Ciudad del Este y la obra Asunción- Encarnación.

Economía circular y triple impacto

Grupo Yaguarete cuenta con 850 colaboradores y trabaja indirectamente con más de 5.000 recicladores en distintos puntos del país. Su modelo integra la recolección, clasificación, industrialización y transformación de papel y cartón en desuso.

La actividad se complementa con productos como cajas, bolsas y soluciones de embalaje, además de papeles técnicos, corrugados y sanitarios. La empresa también opera plantas en Villeta, Luque y próximamente en Alto Paraná. Dispone de una red nacional de puntos de reciclaje y tiendas.

Para Neufeld, el valor agregado está en el triple impacto ambiental, social y económico. Destacó que numerosos recicladores pudieron formalizar sus actividades y convertirse en emprendedores y empresarios consolidados.

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Calidad, sostenibilidad y talento

El ejecutivo resaltó que Grupo Yaguarete lleva casi 50 años en Paraguay y ha reinvertido sus ganancias en el país como muestra de una visión de largo plazo. La sostenibilidad –dijo– forma parte de la manera de hacer empresa y no constituye una tendencia separada del negocio.

La compañía cuenta con certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y FSSC 22000, que respaldan sus estándares de calidad, gestión ambiental, seguridad, salud ocupacional e inocuidad alimentaria.

Finalmente, subrayó que el crecimiento industrial demandará más técnicos, ingenieros y especialistas en electricidad, electrónica, automatización y tecnologías de la información. “Driven by care”, el lema de la compañía, resume –según explicó– la apuesta por hacer las cosas bien, ser eficientes y competitivos, mientras la industria genera empleo, innovación, divisas y oportunidades para el desarrollo del Paraguay.

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