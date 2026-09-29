Empresariales
29 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Línea Oftalmo: Quimfa extiende su portafolio

Directivos de Quimfa.
Directivos de Quimfa.Pedro Gonzalez

Quimfa presentó su nueva Línea Oftalmo, una propuesta que amplía su portafolio con medicamentos y complementos alimenticios destinados a acompañar distintas necesidades vinculadas al cuidado de la salud visual.

Por ABC Color
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La línea incorpora Drusolol, a base de dorzolamida y timolol, y Glaub, formulado con brimonidina, como alternativas para el control de la presión intraocular en el tratamiento del glaucoma. A estos productos se suma Lacrifilm, una lágrima artificial con carmelosa sódica, orientada al alivio de la sequedad ocular y al cuidado de la superficie del ojo.

El portafolio también incluye Eye Protection y Opticare Day + Night, de la marca alemana Doppelherz. Ambos son complementos alimenticios que combinan vitaminas, minerales y otros componentes como apoyo nutricional para la salud visual.

Con esta adición, Quimfa fortalece su presencia en el área de oftalmología y amplía las opciones de su portafolio para acompañar a los profesionales de la salud.