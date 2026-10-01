Banco Itaú simplifica inversión mediante su nuevo CDA digital

El CDA es un instrumento que permite depositar fondos por un plazo determinado y obtener una rentabilidad previamente establecida.

Antes de concretar la inversión, los clientes pueden realizar una simulación para conocer el rendimiento estimado de acuerdo con el monto y el plazo seleccionados. La emisión puede efectuarse tanto en guaraníes como en dólares directamente desde los canales digitales.

Para acceder al CDA Digital, el cliente debe contar con una Cuenta Custodia, en la que se registran y administran los instrumentos de inversión mantenidos en el banco. Una vez emitido, el CDA queda registrado digitalmente en el sistema oficial del Banco Central del Paraguay, eliminando la necesidad de conservar un certificado físico.

La incorporación de esta herramienta forma parte de la estrategia de Itaú de desarrollar soluciones que simplifiquen la experiencia financiera y faciliten el acceso a alternativas de inversión. El banco cuenta con más de 48 años de trayectoria ininterrumpida en Paraguay y una calificación local AAApy, con tendencia estable.

Para utilizar la nueva funcionalidad, es necesario contar con la versión actualizada de las aplicaciones. En Itaú PY corresponde a la versión 6.9.18, mientras que para Itaú Personal Bank es la 4.9.18.