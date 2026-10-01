En el sector de la salud, este logro garantiza un manejo estrictamente responsable de datos altamente sensibles como expedientes de pacientes, resultados clínicos, estudios médicos e información administrativa bajo tres principios fundamentales: Confidencialidad: Asegura que solo los usuarios autorizados tengan acceso a la información. Integridad: Garantiza que los datos médicos sean precisos, confiables y completamente trazables. Disponibilidad: Mantiene los sistemas operativos de forma continua para asegurar una atención médica ininterrumpida y segura. La Empresa STAREGISTER certificó que, tras una satisfactoria auditoría, se ha determinado que el Sistema de Gestión cumple los requisitos para la obtención .
01 de octubre de 2026 a la - 01:00
CBC con prestigiosa certificación ISO 27001:2022
CBC Centro de Bioquímica Clínica anunció la obtención de la certificación internacional ISO/IEC 27001:2022. Con esta acreditación, el laboratorio marca un hito sin precedentes en el sistema de salud paraguayo al convertirse en la primera empresa de su rubro en certificar su Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). La norma ISO/IEC 27001:2022 es el estándar global más exigente para la gestión de la ciberseguridad.
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