CBC con prestigiosa certificación ISO 27001:2022

En el sector de la salud, este logro garantiza un manejo estrictamente responsable de datos altamente sensibles como expedientes de pacientes, resultados clínicos, estudios médicos e información administrativa bajo tres principios fundamentales: Confidencialidad: Asegura que solo los usuarios autorizados tengan acceso a la información. Integridad: Garantiza que los datos médicos sean precisos, confiables y completamente trazables. Disponibilidad: Mantiene los sistemas operativos de forma continua para asegurar una atención médica ininterrumpida y segura. La Empresa STAREGISTER certificó que, tras una satisfactoria auditoría, se ha determinado que el Sistema de Gestión cumple los requisitos para la obtención .