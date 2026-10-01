Foro de CAPAMI analiza el potencial minero local

Víctor Fernández, licenciado en Ciencias Geológicas y presidente de CAPAMI, destacó que el encuentro busca acercar la minería a la ciudadanía y generar un espacio de análisis sobre minerales críticos, los efectos económicos y el impacto social de la actividad.

El foro reunió a especialistas nacionales e internacionales que abordaron la perspectiva minera de Sudamérica, las estrategias globales, los desafíos de Latinoamérica y aspectos técnicos de la exploración. Fernández señaló que la minería constituye una de las áreas de desarrollo más nuevas del país.

Actualmente, existen dos proyectos de uranio y uno de titanio que concentran cerca de US$ 50 millones en inversiones durante la etapa de exploración. Además, indicó que los nuevos proyectos podrían alcanzar unos US$ 1200 millones para iniciar la explotación en el país de esos minerales.