Empresariales
01 de octubre de 2026 a la - 01:00

Foro de CAPAMI analiza el potencial minero local

El II Foro de Minería analiza oportunidades y desafíos del área.
El II Foro de Minería analiza oportunidades y desafíos del área.GENTILEZA

La Cámara Paraguaya de Minería (CAPAMI) realizó el II Foro de Minería en Paraguay, bajo el lema “El momento es ahora”, con el objetivo de analizar el potencial del sector y su aporte al desarrollo económico y social.

Por ABC Color
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Víctor Fernández, licenciado en Ciencias Geológicas y presidente de CAPAMI, destacó que el encuentro busca acercar la minería a la ciudadanía y generar un espacio de análisis sobre minerales críticos, los efectos económicos y el impacto social de la actividad.

El foro reunió a especialistas nacionales e internacionales que abordaron la perspectiva minera de Sudamérica, las estrategias globales, los desafíos de Latinoamérica y aspectos técnicos de la exploración. Fernández señaló que la minería constituye una de las áreas de desarrollo más nuevas del país.

Actualmente, existen dos proyectos de uranio y uno de titanio que concentran cerca de US$ 50 millones en inversiones durante la etapa de exploración. Además, indicó que los nuevos proyectos podrían alcanzar unos US$ 1200 millones para iniciar la explotación en el país de esos minerales.