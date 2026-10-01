Empresariales
01 de octubre de 2026 a la - 01:00

Punto Farma participó en “El Origen del Equilibro” de Adium

Punto Farma apoyó “El Origen del Equilibrio”.
Punto Farma apoyó “El Origen del Equilibrio”.Gentileza

Punto Farma estuvo presente en “El Origen del Equilibrio – Live Science Experience”, una experiencia científica organizada por Adium que reunió a especialistas nacionales e internacionales para abordar los avances en el conocimiento de la microbiota y su relación con distintos sistemas del organismo.

Por ABC Color
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El encuentro se llevó a cabo en el Talleyrand Costanera, donde se reunieron profesionales nacionales e internacionales.

En representación de Paraguay estuvieron el Dr. Walter Sandoval, biólogo e investigador de la Universidad Nacional de Asunción, y la Lic. Sandra Paredes, destacada bióloga. De Argentina estuvieron los doctores Miguel Tilli, especialista en Ginecología y Obstetricia, docente adscripto de la UBA y expresidente de ASAIGO ITS, y Juan Pablo Stefanolo, gastroenterólogo y fellow en Neurogastroenterología argentino.

Por Ecuador estuvo el Dr. Manuel Baldeón, un biomédico, docente e investigador. La exposición de los especialistas combinó actualización científica, intercambio de conocimientos e interacción con la audiencia.

A lo largo del programa se abordaron temas como la evolución del estudio de la microbiota, los probióticos y prebióticos, el eje intestino-cerebro, la microbiota vaginal y su relación con el sistema inmunológico.

La jornada culminó con la presentación oficial de Repofloran, la nueva línea de Adium enfocada en el cuidado de la microbiota, con propuestas orientadas a diferentes necesidades.

Con su presencia, Punto Farma acompañó a Adium, en este espacio de actualización y encuentro en torno a la salud, la ciencia y el bienestar, reafirmando su cercanía con iniciativas que contribuyen a acercar nuevos conocimientos y propuestas al público paraguayo.