Punto Farma participó en “El Origen del Equilibro” de Adium

El encuentro se llevó a cabo en el Talleyrand Costanera, donde se reunieron profesionales nacionales e internacionales.

En representación de Paraguay estuvieron el Dr. Walter Sandoval, biólogo e investigador de la Universidad Nacional de Asunción, y la Lic. Sandra Paredes, destacada bióloga. De Argentina estuvieron los doctores Miguel Tilli, especialista en Ginecología y Obstetricia, docente adscripto de la UBA y expresidente de ASAIGO ITS, y Juan Pablo Stefanolo, gastroenterólogo y fellow en Neurogastroenterología argentino.

Por Ecuador estuvo el Dr. Manuel Baldeón, un biomédico, docente e investigador. La exposición de los especialistas combinó actualización científica, intercambio de conocimientos e interacción con la audiencia.

A lo largo del programa se abordaron temas como la evolución del estudio de la microbiota, los probióticos y prebióticos, el eje intestino-cerebro, la microbiota vaginal y su relación con el sistema inmunológico.

La jornada culminó con la presentación oficial de Repofloran, la nueva línea de Adium enfocada en el cuidado de la microbiota, con propuestas orientadas a diferentes necesidades.

Con su presencia, Punto Farma acompañó a Adium, en este espacio de actualización y encuentro en torno a la salud, la ciencia y el bienestar, reafirmando su cercanía con iniciativas que contribuyen a acercar nuevos conocimientos y propuestas al público paraguayo.