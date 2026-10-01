Empresariales
01 de octubre de 2026 a la - 01:00

ReumaDay 2026 reunió a profesionales de la salud

Participantes de la primera edición del ReumaDay 2026.
Participantes de la primera edición del ReumaDay 2026.Gentileza

La Sociedad Paraguaya de Reumatología, con el apoyo de Weser Pharma, división de Corporación Siegfried, organizó la primera edición de ReumaDay 2026, un encuentro orientado a la formación médica continua y la incorporación de nuevas herramientas para la práctica profesional.

Por ABC Color
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La propuesta abordó temas que trascienden la práctica estrictamente clínica, con contenidos sobre finanzas, imagen profesional, comunicación digital e inteligencia artificial. El objetivo fue brindar herramientas aplicables a la gestión y al desarrollo de la actividad médica.

El programa contó con Jorge Garicoche, quien habló sobre economía y finanzas para médicos; Cecilia Espínola, estuvo a cargo de un taller de imagen personal; Aurora Núñez charló de estrategias para generar contenidos de impacto en redes sociales, y Facundo Zelada presentó aplicaciones de agentes de inteligencia artificial para la práctica diaria.

Con esta iniciativa se buscó generar un espacio de actualización e intercambio entre profesionales.