ReumaDay 2026 reunió a profesionales de la salud

La propuesta abordó temas que trascienden la práctica estrictamente clínica, con contenidos sobre finanzas, imagen profesional, comunicación digital e inteligencia artificial. El objetivo fue brindar herramientas aplicables a la gestión y al desarrollo de la actividad médica.

El programa contó con Jorge Garicoche, quien habló sobre economía y finanzas para médicos; Cecilia Espínola, estuvo a cargo de un taller de imagen personal; Aurora Núñez charló de estrategias para generar contenidos de impacto en redes sociales, y Facundo Zelada presentó aplicaciones de agentes de inteligencia artificial para la práctica diaria.

Con esta iniciativa se buscó generar un espacio de actualización e intercambio entre profesionales.