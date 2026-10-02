KEMSA celebra 38 años consolidando su crecimiento, innovación y compromiso con Paraguay

KEMSA celebra sus 38 años de trayectoria atravesando una etapa de consolidación y madurez estratégica, con la mirada puesta en seguir creciendo, innovando y generando valor desde Paraguay.

A lo largo de estos años, la compañía construyó un sólido portafolio de marcas y desarrolló un equipo humano preparado para responder a las nuevas exigencias del mercado. Su evolución también la llevó a convertirse en un actor relevante de la economía nacional, impulsando la industria, generando empleo y acompañando la transformación del mercado.

Uno de los principales hitos en este proceso fue la decisión de industrializar procesos en Paraguay, alcanzando niveles de producción acordes con licencias y marcas de primer nivel. Esta estrategia se complementó con la diversificación del negocio, el crecimiento del retail propio y la transformación digital aplicada a la logística y las ventas.

Industria y talento paraguayo

Para KEMSA, la identidad nacional constituye uno de los pilares de su desarrollo. La compañía combina estándares internacionales de excelencia con el talento y la capacidad de profesionales y trabajadores paraguayos, demostrando el potencial de nuestro país para gestionar y desarrollar marcas de alcance internacional.

“El compromiso con la calidad es uno de nuestros pilares”, señala Andrés Nessim Kemper Abed, director ejecutivo de KEMSA, al analizar el presente de la empresa y los desafíos que plantea este nuevo aniversario.

En este sentido, la capacitación permanente, la adaptación a las nuevas tendencias de consumo y la búsqueda constante de eficiencia forman parte de una estrategia orientada a sostener el crecimiento y fortalecer la competitividad.

Innovación como camino hacia el futuro

Con la mirada puesta en los próximos años, la innovación ocupa un lugar central en la estrategia de KEMSA. La compañía trabaja en la transformación de procesos, la digitalización, la eficiencia logística, la sostenibilidad y una industrialización cada vez más eficiente.

Entre sus próximos desafíos se encuentran la ampliación de los puntos de venta, el fortalecimiento del comercio electrónico, la optimización de la cadena de suministro y la implementación de procesos industriales con menor impacto ambiental y mayor eficiencia energética.

La cultura organizacional también ocupa un lugar destacado en esta nueva etapa, basada en valores como la excelencia, la resiliencia, el respeto y el sentido de pertenencia.

38 años construidos con su gente

En el marco de este aniversario, desde KEMSA destacan especialmente el papel de quienes forman parte de la organización.

“Las marcas, las fábricas y la infraestructura cobran sentido gracias al esfuerzo diario de cada uno de nuestros colaboradores”, expresa Kemper Abed.

Con 38 años de trayectoria, KEMSA reafirma así su compromiso con la industria nacional, la generación de empleo formal y de calidad y la construcción de nuevas oportunidades, proyectándose hacia una etapa en la que innovación, eficiencia y talento paraguayo seguirán siendo protagonistas.

KEMSA: 38 años de crecimiento, industria, innovación y compromiso con Paraguay.