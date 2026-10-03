Herimarc: renovado centro de experiencias abrió sus puertas

A partir de este concepto, la Herimarc busca transformar la tradicional visita a un showroom en una experiencia más cercana e interactiva en su Casa Central ubicada en la Avda. Eusebio Ayala.

En un contexto en el que gran parte del proceso de búsqueda y compra puede realizarse de manera digital, la empresa reconoce que el equipamiento de un vehículo mantiene un componente que requiere contacto directo: ver, tocar, comparar y conocer aquello que posteriormente será instalado.

El Centro de Experiencias está organizado en ocho sectores que permiten conocer de manera práctica diferentes alternativas de personalización, protección, seguridad, confort y tecnología vehicular. Entre las categorías presentes se encuentran soluciones de protección vehicular, películas de protección de pintura (PPF) SunTek, tratamientos para la pintura, equipamiento para pick-ups, tecnología, seguridad y sistemas de audio.

El espacio reúne además productos de marcas internacionales especializadas con las que trabaja Herimarc, entre ellas SunTek, Ceramic Pro, Keko, Pioneer, JBL, Hertz y Audison. La propuesta busca que los visitantes puedan apreciar terminaciones, conocer el funcionamiento de los productos y entender las diferencias entre tecnologías, materiales y niveles de equipamiento.

El asesoramiento especializado permite, además, evaluar cada alternativa de acuerdo con el tipo de vehículo, su uso y las necesidades particulares de cada cliente.