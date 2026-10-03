Empresariales
03 de octubre de 2026 a la - 01:00

Herimarc: renovado centro de experiencias abrió sus puertas

Renuevan Casa Central de Herimarc en Avda. Eusebio Ayala.
Renuevan Casa Central de Herimarc en Avda. Eusebio Ayala.Pedro Gonzalez

Con más de 40 años de trayectoria en el mercado paraguayo, Herimarc presenta un espacio renovado que permite a los clientes conocer, comparar y experimentar diferentes soluciones para sus vehículos antes de tomar una decisión. El nuevo espacio nace bajo una premisa: la calidad no solamente debe explicarse, también debe poder comprobarse.

Por ABC Color
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A partir de este concepto, la Herimarc busca transformar la tradicional visita a un showroom en una experiencia más cercana e interactiva en su Casa Central ubicada en la Avda. Eusebio Ayala.

En un contexto en el que gran parte del proceso de búsqueda y compra puede realizarse de manera digital, la empresa reconoce que el equipamiento de un vehículo mantiene un componente que requiere contacto directo: ver, tocar, comparar y conocer aquello que posteriormente será instalado.

El Centro de Experiencias está organizado en ocho sectores que permiten conocer de manera práctica diferentes alternativas de personalización, protección, seguridad, confort y tecnología vehicular. Entre las categorías presentes se encuentran soluciones de protección vehicular, películas de protección de pintura (PPF) SunTek, tratamientos para la pintura, equipamiento para pick-ups, tecnología, seguridad y sistemas de audio.

El espacio reúne además productos de marcas internacionales especializadas con las que trabaja Herimarc, entre ellas SunTek, Ceramic Pro, Keko, Pioneer, JBL, Hertz y Audison. La propuesta busca que los visitantes puedan apreciar terminaciones, conocer el funcionamiento de los productos y entender las diferencias entre tecnologías, materiales y niveles de equipamiento.

El asesoramiento especializado permite, además, evaluar cada alternativa de acuerdo con el tipo de vehículo, su uso y las necesidades particulares de cada cliente.