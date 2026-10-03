Nueva promoción de Enex pone a todos sus clientes en marcha

La “Promo en Marcha” de Enex nace de la necesidad diaria de alistarse y moverse de un punto a otro, para lo cual se requiere un combustible que acompañe con la mejor calidad.

Por ello, la firma ofrece a sus clientes esta promoción, cuya mecánica es sencilla. Con cargas de combustible a partir de G. 150.000 y sumando G. 70.000 adicionales, los interesados pueden llevarse un bolso de la marca nacional Pulsak, disponible en tres colores gris, negro y rosa.

El objetivo es que cada integrante de la familia cuente con su bolso para ponerse “en marcha” durante este cierre de año.

Esta acción promocional surge de la alianza entre Enex y Pulsak, unidas por sus valores compartidos.

El diseño de los bolsos fue especialmente creado por Pulsak para esta promoción, por este motivo, combinan alta calidad y practicidad, sin dejar de lado la estética minimalista característica de la marca.

Igualmente, la campaña cuenta con otros beneficios, pues por cada carga desde G. 150.000, los clientes también pueden participar en sorteos de 100 vales de combustible de G. 1.000.000 cada uno, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Para participar, los interesados deben enviar la foto de sus facturas de carga al 0985402040. Además, si los clientes realizan la carga a través de la aplicación Mi Enex o eligen alguno de los productos prémium, como la Nafta Súper 97+ o Diesel Xtreme, duplicarán sus chances de ganar.

La promoción ya está disponible en estaciones de Enex adheridas hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar stock.