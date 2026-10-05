Inverfin celebra 30 años con beneficios y una Toyota Hilux 0 km

Inverfin conmemora sus tres décadas de trayectoria con una campaña que busca llevar la celebración a clientes de todo el país. La promoción, vigente del 1 de septiembre al 28 de diciembre de 2026, se desarrolla en las sucursales de la empresa y contempla, para los beneficios habilitados, la participación a través de su tienda web.

La propuesta tiene como uno de sus principales atractivos la Fiesta de Beneficios, que reúne 61 oportunidades de ganar cada semana. Entre ellas se encuentra el Pasillo de los 30’s, donde un ganador dispone de 30 segundos para recorrer el espacio y seleccionar productos por un valor de hasta G. 10 millones.

A esto se suman 30 cuotas de regalo semanales, destinadas a igual número de clientes, quienes recibirán su próxima cuota sin costo. También se sortearán 30 regalos sorpresa, que serán enviados directamente a la localidad de cada ganador.

El mecanismo de participación busca premiar tanto las compras como el cumplimiento de los compromisos asumidos por los clientes. Por cada G. 50.000 de compra, se genera un cupón electrónico para participar de los sorteos. Los clientes de Inverfin también pueden acumular cupones al ponerse al día con una cuota, independientemente del monto abonado.

De esta manera, cada compra y cada cuota pagada representan una nueva oportunidad de participar en la campaña, que se extiende durante varios meses y contempla múltiples instancias de premiación.

Bajo el lema “Inverfin 30 años. Siempre ahí”, la empresa celebra junto a las familias paraguayas que la acompañaron durante estas tres décadas, combinando el aniversario con una propuesta de beneficios a nivel nacional. Las bases y condiciones están disponibles en los canales oficiales de la empresa.