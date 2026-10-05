La gran oportunidad para seguir conectando rutas y posibilidades

Paraguay atraviesa una etapa de expansión de su infraestructura vial, con importantes proyectos de conectividad y nuevas alternativas de financiamiento. Destacan el potencial de la red por desarrollar y el desafío de acompañar el crecimiento productivo con caminos más seguros, modernos y eficientes.

Cada 5 de octubre, el sector vial conmemora el Día del Camino, fecha establecida en 1925 durante el Primer Congreso Panamericano de Carreteras. En Paraguay, la jornada adquirió una relevancia propia y quedó vinculada a hitos de integración territorial, como los avances en la apertura de la ruta Transchaco.

Para Hugo Florentín, presidente de la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), la fecha permite valorar el papel estratégico de los caminos en el desarrollo económico y social. Las rutas son, en su visión, las “arterias” que conectan comunidades, movilizan la producción y abren nuevas oportunidades.

Uno de los principales espacios de crecimiento está en la propia extensión de la red que todavía puede ser incorporada a soluciones de pavimentación. Florentín señala que aproximadamente entre el 13% y el 15% de los kilómetros registrados cuenta actualmente con pavimento, mientras que el 85% corresponde a caminos no pavimentados (de tierra y empedrado).

Esta realidad representa también un campo para la inversión y el desarrollo de infraestructura. Para avanzar, se combinan proyectos de conectividad regional con programas destinados a mejorar caminos rurales, modernizar vías vecinales y sustituir puentes de madera por estructuras de hormigón.

El mantenimiento de las rutas como clave

En este proceso, el mantenimiento adquiere un papel cada vez más relevante. Florentín destaca la necesidad de consolidar una cultura de conservación preventiva que permita extender la vida útil de las rutas y acompañar el crecimiento del transporte de carga. Los contratos de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) forman parte de las herramientas utilizadas para ese objetivo.

La innovación también abre nuevas posibilidades. La ingeniería nacional incorpora mezclas más resistentes, asfaltos modificados y soluciones con polímeros para mejorar el desempeño de las rutas frente al tránsito pesado y las variaciones climáticas.

El desarrollo de la infraestructura rural constituye, a su vez, una oportunidad para fortalecer la competitividad productiva. Mejores caminos facilitan el traslado de cosechas hacia centros de acopio y puertos, reducen costos logísticos y generan mejores condiciones para la producción en el interior.

Más tecnología, más capacitación

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, señala que la transformación del sector también plantea un desafío en materia de formación. La construcción incorpora cada vez más tecnología, digitalización, nuevos sistemas constructivos y procesos industrializados, lo que exige una actualización permanente de profesionales y trabajadores.

Heisecke destaca la necesidad de fortalecer no solo la formación de ingenieros y técnicos, sino también de mandos medios y oficios especializados, como maestros de obra, operadores de maquinaria, soldadores y técnicos. En este escenario, sostiene que la capacitación puede abrir nuevas oportunidades laborales, con remuneraciones competitivas para quienes desarrollen especialización.