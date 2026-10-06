San José Run prepara una nueva jornada deportiva

La convocatoria general del San José Run 2026 está prevista para las 6:30, con una entrada en calor antes de la largada conjunta de las pruebas de 5K y 10K, marcada para las 07:30.

La distancia de 10K estará habilitada para corredores desde los 15 años, mientras que el 5K será para participantes desde los 13 años. Ambas pruebas contarán con categorías femeninas y masculinas por edades y reconocerán a los tres primeros de la clasificación general y a los tres primeros de cada categoría etaria.

Esta edición también incorporará una propuesta orientada a la inclusión mediante su incorporación al Sello Carrerí, junto a la Federación Juntos por la Inclusión. La iniciativa busca facilitar que más personas puedan compartir las mismas distancias y la experiencia de participar en una carrera.