Empresariales
06 de octubre de 2026 a la - 01:00

San José Run prepara una nueva jornada deportiva

Presentación oficial del San José Run 2026.
Presentación oficial del San José Run 2026.SILVIO ROJAS FALCON

La tercera edición del San José Run se realizará el domingo 11 de octubre en la Quinta Deportiva del Colegio San José. La propuesta incluirá carreras de 5K, 10K y categorías infantiles, además de una experiencia inclusiva y actividades para toda la familia.

Por ABC Color
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La convocatoria general del San José Run 2026 está prevista para las 6:30, con una entrada en calor antes de la largada conjunta de las pruebas de 5K y 10K, marcada para las 07:30.

La distancia de 10K estará habilitada para corredores desde los 15 años, mientras que el 5K será para participantes desde los 13 años. Ambas pruebas contarán con categorías femeninas y masculinas por edades y reconocerán a los tres primeros de la clasificación general y a los tres primeros de cada categoría etaria.

Esta edición también incorporará una propuesta orientada a la inclusión mediante su incorporación al Sello Carrerí, junto a la Federación Juntos por la Inclusión. La iniciativa busca facilitar que más personas puedan compartir las mismas distancias y la experiencia de participar en una carrera.