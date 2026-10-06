Sudameris y TECHO construyen 5 viviendas en Alto Paraná

Colaboradores del banco, de la casa de bolsa y de seguros, se unieron a cinco familias de Jazmín del Monday, en Ciudad del Este, para construir viviendas de emergencia.

Esta es la segunda construcción corporativa del banco en 2026, luego de las 10 viviendas construidas a principios de año en Limpio.

Con esta actividad, ya suman 30 viviendas construidas por colaboradores de Sudameris, desde el inicio de la alianza en 2024.

Como banco oficial de TECHO, Sudameris acompaña de manera sostenida el trabajo de la organización y contribuye a ampliar su alcance.

A través del voluntariado corporativo, ese apoyo también se traduce en la participación de sus colaboradores, quienes comparten con las familias el trabajo de construir y conocen de cerca sus historias y aspiraciones.

Entre las familias que participaron se encuentra la de María Elva, madre de cuatro hijos, y la de Ismael de 63 años, quien expresó su anhelo de contar con una vivienda más segura para recibir a sus dos nietos a quienes tanto ama.

“Contar con aliados que sostienen su compromiso en el tiempo nos permite dar continuidad al trabajo con las comunidades y llegar a más familias”, manifestaron desde TECHO.

“Sudameris acompaña ese esfuerzo y suma a su equipo a una tarea que nos convoca a todos: trabajar para que nadie viva sobre un piso de tierra”, agregaron.

Las cinco viviendas construidas reflejan el resultado de una alianza que reúne recursos, voluntariado y participación comunitaria para responder a la emergencia habitacional y avanzar hacia el acceso a una vivienda digna.