Grupo Luminotecnia celebra 45 años de trayectoria, innovación y crecimiento compartido

El 21 de septiembre de 2026, Grupo Luminotecnia celebró 45 años de trayectoria desde su fundación en 1981, de la mano de Rubén Mujica.

Lo que comenzó como una fábrica de artefactos eléctricos evolucionó hasta convertirse en un grupo empresarial integrado por negocios de retail, distribución, proyectos, instalaciones e industria.

Actualmente, la organización cuenta con más de 700 colaboradores y durante 2025 comercializó más de 200 marcas, consolidando una amplia presencia en el mercado paraguayo.

Una historia de evolución

A lo largo de estas cuatro décadas y media, distintas decisiones marcaron el crecimiento del grupo.

En 1991 inició sus operaciones Luminotecnia como negocio retail; en 2003 nació VCP, su marca propia, y en 2004 se creó Distrisol para atender el canal mayorista.

En 2009, la incorporación de INSEL, Lumicorp y CONDEL, junto con la certificación ISO 9001, permitió ampliar sus capacidades hacia las instalaciones, los proyectos corporativos y la industria.

Uno de los hitos más recientes se produjo en 2025, cuando CONDEL trasladó su fábrica de Itauguá a Ypané, duplicando su capacidad productiva y concretando su primera exportación a Uruguay, fortaleciendo así la proyección regional de la producción paraguaya.

Crecer junto a las personas

Para Grupo Luminotecnia, estos 45 años representan mucho más que una celebración.

Son el resultado de una historia construida junto a colaboradores, clientes, proveedores, profesionales y aliados estratégicos.

Su filosofía Pasión por crecer juntos refleja una visión de desarrollo que busca no solo el crecimiento empresarial, sino también la generación de oportunidades y valor para las personas que forman parte de su camino.

Reconocimiento y posicionamiento

La trayectoria del grupo también ha sido acompañada por importantes reconocimientos. En 2011, ADEC lo distinguió como Empresa del Año.

Asimismo, recibió reconocimientos de Great Place to Work por su cultura organizacional y se destacó en Top of Mind, donde Luminotecnia alcanzó el primer lugar durante cinco años consecutivos en la categoría Casas de Electricidad.

También obtuvo reconocimientos en distintas categorías de Top de Marcas de la Construcción, incluyendo iluminación y, a través de CONDEL, como industria del sector.

45 años mirando hacia adelante

Desde 1981 hasta hoy, Grupo Luminotecnia ha evolucionado sin perder la esencia de sus comienzos.

Sus 45 años representan una historia de trabajo, innovación, adaptación y crecimiento compartido.

Con la mirada puesta en el futuro, el grupo continúa escribiendo su historia bajo una convicción que ha acompañado cada etapa de su desarrollo: Pasión por crecer juntos.