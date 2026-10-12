Pilsen celebra 114 años de historia, encuentros y momentos compartidos con los paraguayos

Desde 1912, Pilsen ha acompañado al país en sus distintas etapas, estando presente en celebraciones, encuentros entre amigos, acontecimientos deportivos, festivales y en esos momentos cotidianos que se convierten en recuerdos. Más que el paso del tiempo, sus 114 años representan una historia construida junto a los consumidores y una conexión que permanece vigente.

Este aniversario también es una oportunidad para reconocer aquello que hace que Pilsen siga siendo Pilsen: una cerveza que mantiene su esencia y calidad, mientras continúa evolucionando para acompañar las nuevas formas de disfrutar y celebrar.

“Celebrar 114 años es celebrar una historia que no construimos solos. La construimos junto a generaciones de paraguayos que eligieron Pilsen para compartir sus mejores momentos. Y lo más lindo es que, después de 114 años, Pilsen sigue encontrándose con amigos, sigue presente en las celebraciones y sigue formando parte de la cultura paraguaya”, expresó Bernardo Troche, brand manager de Pilsen.

Con esta celebración, Pilsen no solo mira hacia atrás para reconocer su historia, sino que también mira hacia adelante con el desafío de seguir escribiendo nuevos capítulos junto a los paraguayos, manteniendo viva una tradición que lleva 114 años y que continúa pasando de generación en generación.