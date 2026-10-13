Coomecipar premió a ganadores del Concurso de Cuentos 2026

El certamen convocó a participantes de distintas edades, quienes presentaron relatos que reflejaron historias, ideas y experiencias desde sus propias perspectivas. La competencia contempló tres categorías: Infantil, para niños de 7 a 12 años; Adolescentes, de 13 a 17 años; y Adultos, desde los 18 años.

En la categoría Infantil, el primer puesto fue para Alika Griffith, por La Pluma Azul. María Teresa Bao obtuvo el segundo lugar con La tinta de mañana, mientras que Zoe Alvarenga alcanzó el tercer puesto con El Gran Susto de Villa Espora y el Secreto Fruti. También recibieron menciones Ide Cáceres y María Eugenia Brítez Chávez.

En Adolescentes, Thiara Galeano se llevó el primer premio con El teorema de dejar ir un cielo lleno de fantasmas. Arami Ríos obtuvo el segundo lugar por A medio existir, y Florencia Rodríguez, el tercero por Turno.

Las menciones fueron para Alejandro Legal y Fiorella Rivas.

En la categoría Adultos, Alfredo Yegros obtuvo el primer lugar con Primavera Temprana. María Nelcy Naval fue reconocida con el segundo puesto por Lo Que Volvió Del Río, y María Fabiola Méndez alcanzó el tercero con El mundo en su silencio. Federico Escobar y Jennyfer Ortiz recibieron menciones.

A través de esta iniciativa, Coomecipar reafirmó su apuesta por acercar la literatura a la comunidad, fomentar la participación y abrir espacios para el desarrollo de nuevas voces dentro de la narrativa paraguaya.