La gira de los 100 años de los Harlem Globetrotters llega a Paraguay

Esta temporada del centenario es una celebración única en la vida que conmemora 100 años de jugadas asombrosas que te harán decir “¡No puede ser!”, 100 años de momentos “¡Wow!” y 100 años de puras emociones en el básquetbol.

Desde volcadas que desafían la gravedad hasta trucos que cambian el juego, los fanáticos sentirán la historia, la alegría y la diversión que solo los Globetrotters pueden ofrecer.

Las entradas para el espectáculo en la Arena SND saldrán a la venta para el público en general a través de tuti.com.py.

Por primera vez, el equipo también estrenará sus nuevas camisetas de los 100 años, honrando un siglo de impacto global, mientras se enfrentan a sus eternos rivales, los Washington Generals.

Los fanáticos también pueden esperar sorpresas completamente nuevas como el Balón de Oro de Spalding, experiencias épicas antes del partido con el Magic Pass, y una inolvidable sesión de autógrafos en el 5° Cuarto (¡gratis para todos los fanáticos!), haciendo de esta una celebración única.

Desde romper la barrera del color en la NBA con exalumnos como Nat “Sweetwater” Clifton firmando un contrato profesional como miembro de los New York Knicks, o albergar a futuros miembros del Salón de la Fama como Wilt Chamberlain y Connie Hawkins, o ver a Curly Neal y Meadowlark Lemon deslumbrar a multitudes con llenos totales, hasta introducir a las mujeres en el básquetbol profesional y encantar a miles de personas en todo el mundo como el primer equipo en globalizar el deporte del básquetbol, el grupo actual de hombres y mujeres que son estrellas en la cancha y en cada pantalla demuestra que los Globetrotters no tienen paralelo en su alcance, impacto, reconocimiento y en lo que representan como Embajadores de la Buena Voluntad.

El equipo actual de hombres y mujeres de élite, poseedores de una cifra sin precedentes de más de 60 récords mundiales Guinness (incluidos 18 establecidos apenas el año pasado, la mayor cantidad para cualquier equipo en cualquier deporte), traerá una imagen renovada con volcadas que desafían la gravedad y trucos innovadores contra sus reconocidos rivales, los Washington Generals, el domingo 8 de noviembre próximo.

¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de la celebración del centenario de los Harlem Globetrotters!

Acerca de los mundialmente famosos Harlem Globetrotters/Herschend Entertainment Studios

Los Harlem Globetrotters son los creadores del estilo del básquetbol, caracterizados por su atletismo dinámico, habilidad única e influencia histórica en el juego moderno de básquetbol.

Desde 1926, los Globetrotters, orgullosos miembros del Salón de la Fama del Básquetbol Naismith Memorial, han utilizado su legendaria gira mundial para mostrar su icónico estilo de juego a decenas de millones de personas en más de 124 países y territorios de seis continentes.

Han expandido la marca regresando a la televisión de señal abierta por primera vez en 40 años con su serie de NBC nominada al Emmy Harlem Globetrotters: Play it Forward, que también se transmite por Telemundo como Harlem Globetrotters: Ganando con la comunidad.

Sus socios de contenido incluyen a Hidden Pictures, Atmosphere TV y Hearts Media Production Group; las asociaciones de consumo incluyen a Sprayground, Undercrwn, Macy’s, Hybrid; y las colaboraciones adicionales incluyen a nuestro socio oficial de balones, Spalding, Viral Nation, Hoopculture y Citi.

Designados por el Departamento de Estado de los EE. UU. en 1951 como Embajadores de la Buena Voluntad, el equipo aprovecha su renombre para impulsar sus esfuerzos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en torno a sus pilares estratégicos de Salud y Bienestar, Educación y Empoderamiento Comunitario.

Estos esfuerzos han dado como resultado alianzas con entidades de la talla de Microsoft, la Diplomacia Deportiva del Departamento de Estado de los EE. UU., los Archivos Nacionales y el Día de la Nariz Roja de Comic Relief.

Para obtener más información sobre los Harlem Globetrotters y la gira, visita el sitio web oficial www.harlemglobetrotters.com .

Los Harlem Globetrotters son una subsidiaria de Herschend, la compañía familiar de atracciones temáticas más grande del mundo.