INSIGNIA 07: Invursa entrega la primera etapa de su proyecto en San Lorenzo

Ubicado en la calle Río Paraguay, INSIGNIA 07 fue pensado para responder a diferentes maneras de vivir. Su propuesta reúne departamentos de distintas tipologías y espacios para el trabajo, el encuentro y el disfrute, en una zona con fácil acceso a algunos de los principales puntos de San Lorenzo.

El proyecto estará compuesto por cuatro torres y un total de 127 unidades, con opciones de monoambientes, uno y dos dormitorios. En planta baja, cuenta además con unidades con patios privados que permiten disfrutar de más espacio al aire libre desde casa.

Entre sus amenities se encuentran coworking, gimnasio, quincho y una piscina en planta baja, pensados para complementar la experiencia cotidiana y fomentar la vida en comunidad.

“San Lorenzo es una ciudad con una potencial enorme: universidades, comercio, familias jóvenes que buscan quedarse cerca de todo. Con INSIGNIA 07 queremos acompañar ese crecimiento con un lugar pensado para vivir bien todos los días”, señala Pablo Barquinero, gerente general de la empresa.

INSIGNIA 07 es desarrollado por Invursa, una empresa paraguaya que desarrolla proyectos residenciales en todas sus etapas: desde el concepto y la construcción hasta su venta y administración. Con nueve proyectos actualmente en construcción, 15 proyectos entregados y planes de financiación propia de hasta 10 años, la empresa continúa consolidando su liderazgo en el mercado paraguayo.

Con la primera etapa de INSIGNIA 07 finalizada y entregada, la segunda etapa inicia ahora su construcción, con entrega prevista para junio de 2028 y últimas unidades de dos dormitorios disponibles.

Para obtener más información sobre los proyectos, las personas interesadas pueden visitar la página web insigniapy.com, las redes sociales de @insignia.py o contactarse mediante el número de teléfono (0983) 206 474.