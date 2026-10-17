Quinta edición de los coleccionables Bellagio

Fabricada en Portugal, la colección está integrada por ocho opciones en tonos rojo, beige y celeste, pensadas para acompañar distintas preparaciones. Los sets de bol de 6, 9 y 12 cm son ideales para presentar salsas, aderezos, aperitivos y postres individuales. Las fuentes circulares de 25 y 30 cm se prestan para preparar tartas, y otras recetas dulces o saladas. Las fuentes rectangulares de 30 y 36 cm resultan prácticas para cocinar lasañas, canelones, carnes y vegetales al horno, mientras que la fuente cuadrada de 28 cm es una excelente opción para gratinados y pasteles.

Por cada G. 50.000 en compras en Superseis, Superseis Express o en la tienda online, los clientes recibirán un sticker. Además, por cada G. 20.000 en productos participantes, obtendrán un sticker adicional. Al reunir 20 stickers o 40 stickers podrán acceder a las piezas de la colección a precios especiales. La entrega de stickers está vigente desde el jueves 15 de octubre de 2026.