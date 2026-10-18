AGB Constructora S.A. celebra 49 años de trayectoria, innovación y desarrollo en Paraguay

AGB Constructora S.A. cumple 49 años de trayectoria, consolidando una historia empresarial marcada por la evolución, la innovación tecnológica y la ejecución de obras de alta complejidad.

Desde sus inicios, el 18 de octubre de 1977, bajo la denominación de Osapar S.R.L., la compañía ha ampliado sus capacidades hasta posicionarse en los segmentos de construcción civil, corporativa, comercial e industrial.

Sus primeros trabajos estuvieron enfocados en obras sanitarias, como sistemas de alcantarillado, redes de agua potable, estaciones de bombeo y desagües.

Con el paso de los años, esta experiencia técnica dio lugar a una expansión sostenida, acompañando el crecimiento de Paraguay mediante la construcción de edificios corporativos y residenciales, supermercados, industrias, centros comerciales e importantes obras de infraestructura.

Calidad e innovación como pilares de crecimiento

Uno de los hitos más relevantes de AGB fue convertirse en la primera constructora del país en obtener tres certificaciones ISO relacionadas con la gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional.

Estas certificaciones reflejan su compromiso con la mejora continua, la prevención de riesgos, el cumplimiento de las normas y la eficiencia de sus procesos.

Entre sus obras emblemáticas se destaca el edificio de la casa matriz de BBVA Banco, reconocido como el primer edificio con certificación LEED en Paraguay, un referente en construcción sostenible y eficiencia energética.

Asimismo, la empresa ejecutó la New World Tower, un edificio corporativo de 10.200 m² construido en apenas 18 meses y que cuenta con certificación LEED.

Actualmente, el octavo piso del edificio alberga las oficinas de AGB, desde donde continúa desarrollando sus operaciones.

En el ámbito industrial, sobresale la construcción y el montaje de la planta de cemento CECON, con una capacidad de producción de 2.500 toneladas diarias.

El proyecto incluyó obras civiles, montaje electromecánico y eléctrico, puesta en marcha de equipos y entrega de la planta en funcionamiento, demostrando la capacidad de la compañía para integrar distintas especialidades y responder a exigencias técnicas de gran escala.

Confianza y compromiso con el futuro

La trayectoria de AGB Constructora S.A. se sustenta en el cumplimiento de los compromisos asumidos, el control de calidad, la optimización de costos y el respeto de los plazos establecidos.

A ello se suma la atención posventa, que permite mantener el acompañamiento a sus clientes y fortalecer relaciones comerciales de largo plazo.

A las puertas de cumplir cinco décadas, AGB reafirma su apuesta por la sostenibilidad, la innovación y la excelencia técnica, con la mirada puesta en nuevos desafíos y oportunidades para el sector de la construcción.

Sus 49 años representan el resultado de una evolución constante y de una visión empresarial que combina experiencia, tecnología y responsabilidad, contribuyendo al desarrollo de la infraestructura y al crecimiento económico del Paraguay.