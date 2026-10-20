Mazda fusionó arte automotriz con los diseños de Ofelia Otello

Esta edición presentó una colaboración única con Ofelia Otello, quien presentó su colección “In Corde”.

Esta propuesta nace de la profunda interrogante sobre cómo se llama ese sentimiento de saber que estamos creando un recuerdo, explorando la relación entre la ropa, las experiencias y aquello que permanece en el corazón.

La colección se construyó a partir de una cuerda invisible que enlaza códigos, formas y recuerdos reinterpretados desde una nueva mirada destacando los tejidos amasados a mano, drapeados, gasas, crepes y flecos de seda natural que conviven en perfecta armonía con tules bordados, redes y lentejuelas.

Esto crea un diálogo fascinante entre fluidez y estructura, delicadeza y fuerza.

Su vibrante paleta recorre púrpuras, lilas tornasolados, rojos, dorados y plateados, acompañados por tonos arena, blancos y neutros terrosos.

Bajo el lema “Diseño que se siente”, el evento fusionó con éxito esta visión de alta costura con la filosofía de diseño automotriz de Mazda.

Los asistentes disfrutaron de una experiencia sensorial sin precedentes.

Durante la velada, la estética y la elegancia fueron las principales protagonistas, demostrando la perfecta armonía entre la innovación automotriz y las tendencias de la moda.

Para Mazda, la fabricación de vehículos trasciende la ingeniería para convertirse en una verdadera forma de arte.

La marca se distingue por crear modelos donde el diseño, la tecnología y el acabado artesanal logran la unión perfecta entre el vehículo y el conductor.