Novedades en diabetes, obesidad y cardiometabólica

Bajo el lema “De Milán a la práctica clínica: lo que cambia en diabetes, obesidad y enfermedad cardiometabólica”, el encuentro propició un espacio de intercambio y actualización para la comunidad médica local, con foco en las nuevas perspectivas terapéuticas, los avances en investigación y su relevancia para el abordaje clínico de estas enfermedades.

El programa incluyó una exposición del Dr. Federico Fariña sobre la trayectoria clínica con tirzepatida. Por su parte, la Dra. Elizabeth Valinotti Delmás presentó información sobre estudios de tirzepatida y sus amigos. La jornada también contó con las doctoras Griselda Sosa, Elizabeth Monges, Luz Vázquez y Alba Rodas.