Empresariales
20 de octubre de 2026 - 01:00

Novedades en diabetes, obesidad y cardiometabólica

La Dra. Elizabeth Valinotti Delmás durante su disertación.
La Dra. Elizabeth Valinotti Delmás durante su disertación.SILVIO ROJAS FALCON

Las principales novedades científicas presentadas en el Congreso Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD 2026), realizado en Milán, Italia, fueron el eje del Review EASD/SPD 2026, una jornada de actualización organizada por la Sociedad Paraguaya de Diabetología (SPD), con el apoyo de la División Cardiometabólica de Laboratorio Eticos.

Por ABC Color
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Bajo el lema “De Milán a la práctica clínica: lo que cambia en diabetes, obesidad y enfermedad cardiometabólica”, el encuentro propició un espacio de intercambio y actualización para la comunidad médica local, con foco en las nuevas perspectivas terapéuticas, los avances en investigación y su relevancia para el abordaje clínico de estas enfermedades.

El programa incluyó una exposición del Dr. Federico Fariña sobre la trayectoria clínica con tirzepatida. Por su parte, la Dra. Elizabeth Valinotti Delmás presentó información sobre estudios de tirzepatida y sus amigos. La jornada también contó con las doctoras Griselda Sosa, Elizabeth Monges, Luz Vázquez y Alba Rodas.