Presentaron tercera generación del Audi Q7

Con este lanzamiento, Paraguay se convierte en uno de los primeros mercados de la región en recibir un demo del nuevo SUV, que se apoya en un legado de gran éxito.

Amplitud, dinamismo, confort y tecnología son sus pilares. Concebido para ser versátil, el nuevo Audi Q7 es ideal para el día a día y perfecto para escapadas de fin de semana o largos viajes en ruta.

Está disponible con seis o siete asientos. La configuración de seis plazas se ofrece por primera vez en la historia del modelo, lo que le otorga una versatilidad máxima en el uso cotidiano.

Miguel Carrizosa, presidente de Diesa, junto a Alan Carrizosa, brand manager de la marca, ofrecieron todos los detalles de este favorito de su segmento en un acto desarrollado en el Audi City Store de delSol Shopping.