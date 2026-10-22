Llega una nueva edición de la “Feria Virtual de Viajes” de Banco Atlas con reintegros y beneficios exclusivos

Banco Atlas presenta una nueva edición de su Feria Virtual de Viajes, una propuesta que reúne beneficios exclusivos para quienes buscan planificar sus próximas vacaciones y acceder a opciones de financiación para sus viajes.

Durante este viernes 23 de octubre, los clientes podrán acceder a reintegros de hasta el 20% y financiar sus compras en hasta 18 cuotas sin intereses con sus tarjetas de crédito Atlas, en agencias de viaje adheridas y de acuerdo con las condiciones de la promoción.

Los beneficios estarán disponibles según el tipo de tarjeta de crédito Atlas:

• 20% de reintegro con tarjetas de crédito Visa Infinite, Visa Signature y Mastercard Black.

• 15% de reintegro con tarjetas de crédito Visa Oro y Visa Clásica.

Como parte de esta edición, también se sortearán dos pasajes: uno a Buenos Aires y otro a Porto de Galinhas, entre los clientes que realicen sus compras en las agencias adheridas durante la feria, de acuerdo con las bases y condiciones correspondientes.

La iniciativa busca acercar más oportunidades a los clientes para organizar sus viajes, combinando beneficios económicos, alternativas de financiación y la posibilidad de ganar pasajes a destinos atractivos.

“En Banco Atlas buscamos acompañar a nuestros clientes en las distintas etapas de sus proyectos, y viajar es una de esas experiencias que muchas personas planifican con especial ilusión. Con esta feria, acercamos beneficios que permiten aprovechar mejores condiciones de compra y opciones de financiación para organizar el próximo destino”, señaló Gabriela Ríos, encargada de Alianzas Comerciales de Banco Atlas.

La Feria Virtual de Viajes estará disponible este viernes 23 de octubre, en agencias de viaje adheridas.

Las bases y condiciones de la promoción se encuentran disponibles en www.bancoatlas.com.py.