Renault presentó Filante en Paraguay: diseño, tecnología híbrida y una nueva experiencia a bordo

Renault, representada por Santa Rosa Paraguay, presentó oficialmente Filante esprit Alpine en el mercado local. Con una propuesta que reúne tecnología híbrida, amplitud interior y una marcada identidad de diseño, el modelo amplía el portafolio de la marca y acompaña su evolución hacia una movilidad cada vez más tecnológica y conectada.

Bajo el concepto “Boldness Without Borders”, el lanzamiento se celebró en el showroom RNLT, ubicado en la avenida Sacramento. El encuentro tuvo como protagonista la develación de la nueva SUV y propone un acercamiento a sus principales atributos: diseño, motorización híbrida, confort y experiencia digital.

Tecnología híbrida para acompañar cada recorrido

La tecnología Full Hybrid E-Tech es uno de los pilares de Renault Filante. Su sistema híbrido autorrecargable combina propulsión eléctrica y motorización a combustión, sin necesidad de conectarse a una fuente de carga externa.

Esta propuesta acerca la electrificación al uso cotidiano, con un funcionamiento que gestiona ambas fuentes de energía según las condiciones de conducción. Así, Filante integra la tecnología híbrida a una experiencia pensada tanto para los desplazamientos urbanos como para los viajes.

Una identidad marcada por el diseño esprit Alpine

Filante se distingue por una silueta de líneas fluidas, un capó esculpido y una caída de techo que refuerza su carácter deportivo. Sus proporciones generosas y su firma luminosa construyen una presencia reconocible, mientras que la versión esprit Alpine incorpora una identidad propia, inspirada en el universo de diseño de Alpine.

Los detalles específicos de esta versión trasladan ese carácter al interior, donde los materiales, las terminaciones y la iluminación acompañan una ambientación contemporánea.

Un espacio pensado para disfrutar el viaje

El habitáculo de Filante propone una experiencia de tipo lounge, con foco en la comodidad y la amplitud. Su diseño interior busca que cada ocupante disfrute del recorrido, tanto en el uso diario como en trayectos de mayor distancia.

La experiencia digital ocupa un lugar central en la propuesta del modelo. La arquitectura openR panorama integra las funciones de conducción, conectividad y entretenimiento en una disposición orientada al conductor y al acompañante, reforzando el vínculo entre tecnología y vida a bordo.

La seguridad y las asistencias a la conducción también forman parte de los ejes de Filante, con tecnologías concebidas para apoyar al conductor y acompañar distintas situaciones de uso.

Renault amplía su propuesta en Paraguay

Con la incorporación de Filante, Santa Rosa Paraguay continúa ampliando la oferta de Renault en el país. El nuevo modelo reúne diseño de inspiración deportiva, tecnología híbrida y confort en una propuesta dirigida a quienes buscan una SUV con personalidad y una experiencia de conducción contemporánea.

Su presentación en RNLT invita a descubrir esta nueva etapa de la marca en un espacio que acerca el producto, el diseño y la experiencia Renault al público paraguayo.

Las personas interesadas en conocer más, pueden acercarse a los showrooms de Renault o visitar las redes sociales de la marca.