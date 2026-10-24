Banco GNB premia con iPhone Pro Max los pagos y depósitos

La mecánica es simple. Por cada G. 100.000 acumulados en pagos o depósitos realizados con la cuenta de Banco GNB, los clientes generarán un cupón para participar del sorteo de celulares iPhone 17 Pro!!!

Las operaciones que suman cupones son los pagos de servicios desde la app o la web GNB, además de pagos con QR, además de depósitos realizados a través de GNB Easy Cash, sucursales de Banco GNB y bocas de Infonet Cobranzas.

La campaña está vigente hasta el 29 de diciembre del corriente año. Es válida en todo el país y contempla un sorteo mensual entre los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Cuantos más pagos y depósitos los clientes realicen, más cupones acumulan y más chances tienen de ganar.

Esta promoción forma parte de la visión de Banco GNB de seguir impulsando la Banca Digital y la adopción de los canales electrónicos entre sus clientes como complemento a las iniciativas permanentes que la entidad desarrolla para ofrecer una experiencia más ágil, segura y conveniente.

“Ser digital te premia” busca reconocer y premiar a quienes realizan sus operaciones diarias a través de las soluciones digitales y puntos habilitados por el banco, fortaleciendo así una cultura de mayor inclusión y comodidad en las transacciones financieras.

Para conocer más detalles sobre la promoción, ingresar a www.bancognb.com.py.

Banco GNB Paraguay SAECA es una entidad financiera de sólida trayectoria y presencia en el país, integrante del Grupo Financiero Gilinski.

Impulsa el desarrollo financiero a través de una oferta integral de soluciones para Personas, PYMES, Empresas, el Campo y la banca Premier.