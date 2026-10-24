Comites para Todos promovió participación electoral italiana

La actividad reunió a representantes de medios de comunicación, integrantes de la colectividad italiana y personas interesadas en conocer más sobre esta instancia de representación, así como los principales aspectos del proceso electoral previsto para 2026.

Durante la jornada se desarrolló una presentación introductoria sobre las funciones de los Comites y su relevancia como espacios de representación de los italianos que viven fuera de su país de origen.

Posteriormente, los representantes del movimiento participaron de una conferencia de prensa, en la que ampliaron la información y respondieron las consultas de los periodistas.

El encuentro también puso énfasis en la importancia de la participación ciudadana de cara a las próximas elecciones.

Los comicios para la renovación y constitución de los Comites están previstos para el 4 de diciembre de 2026, mientras que el plazo para solicitar la inscripción en el padrón electoral vence el 4 de noviembre.

La inscripción previa es necesaria para recibir la documentación de votación por correo.

La actividad incluyó además la presentación artística de Gaetano Assalto y un espacio de intercambio entre los asistentes, en una jornada orientada a fortalecer el conocimiento sobre los mecanismos de representación y participación de la comunidad italiana en Paraguay.

Para conocer más detalles visitar la página web o redes sociales de la Embajada de Italia en Paraguay.