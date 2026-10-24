Personal y Samsung reunieron a los fans de Luzu TV y “NDN”

Después de la euforia generada a fines de 2025, Nadie dice Nada, el emblemático programa del canal de streaming argentino Luzu TV, regresó a Asunción para reencontrarse con su comunidad en Paraguay.

El equipo liderado por Nicolás Occhiato, integrado por Flor Jazmín, Momi Giardina, Santiago Talledo, Marcos Giles y Martín Garabal, fue recibido en las oficinas centrales de Personal Paraguay.

Allí, los conductores realizaron una transmisión especial ante 40 fanáticos que vivieron el programa en primera fila y compartieron un encuentro íntimo con el elenco.

Durante la jornada, los asistentes también exploraron las últimas tecnologías en un espacio de experiencia interactiva montado por Samsung.

Para celebrar este gran encuentro con el streaming y la tecnología, Personal y Samsung anunciaron una promoción especial pensada para que los usuarios renueven sus dispositivos con la mejor red del país.

Durante el marco de este evento, los clientes accedieron a importantes descuentos y beneficios exclusivos en los últimos smartphones de gama alta, incluyendo la serie Samsung S26 y los innovadores modelos Galaxy Z Flip y Z Fold.

La visita alcanzará su punto más alto hoy, sábado, a las 21:00, con el show de Nadie dice Nada en el SND Arena, ofreciendo al público paraguayo una velada llena de entretenimiento en vivo.

Luzu TV cuenta con más de 3,3 millones de suscriptores en YouTube y una comunidad que sigue creciendo dentro y fuera de Argentina.