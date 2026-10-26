Audimedia celebra 13 años liderando la transformación de la auditoría de medios

Audimedia cumple 13 años en el mercado paraguayo reafirmando su evolución constante: de ser un referente en el monitoreo y auditoría tradicional de medios, a posicionarse como un aliado tecnológico clave en Inteligencia de Negocios y analítica de datos para empresas, agencias y medios de comunicación.

Desde su fundación en octubre de 2013, la firma ha desplegado una arquitectura tecnológica capaz de procesar, auditar y estructurar información multiplataforma en tiempo real.

Su alcance abarca canales gráficos, digitales, radiales, televisivos y publicidad en vía pública (OOH), permitiendo a las organizaciones transformar la data dispersa en un activo estratégico para medir la inversión publicitaria, validar el cumplimiento de pautas y entender el impacto de sus marcas.

Monitoreo y clipping de noticias inteligente

En 2018, Audimedia incorporó a su menú de servicios el monitoreo de noticias. Más allá de la recopilación tradicional de apariciones en prensa, el servicio de clipping de Audimedia integra análisis cualitativo y cuantitativo sobre la cobertura mediática en prensa escrita, portales digitales, radio y televisión.

A través de paneles analíticos centralizados, las empresas pueden medir en tiempo real el alcance, la valoración del tono (positivo, neutro o negativo), los conceptos clave asociados y el impacto reputacional de sus acciones de comunicación, transformando la mención periodística en métricas claras de efectividad y gestión de crisis.

Escucha activa y social listening

En un entorno digital de permanente evolución, Audimedia amplía el radar de las marcas hacia el ecosistema de las redes sociales y plataformas digitales.

A través de tecnología avanzada de social listening, la compañía procesa volúmenes masivos de conversaciones para identificar tendencias, evaluar la percepción del público, detectar influenciadores clave y mapear la presencia digital de la competencia.

Esta analítica permite a las empresas anticipar tendencias del consumidor, proteger su reputación digital y tomar decisiones estratégicas fundamentadas en el comportamiento real de las audiencias online.

“Cumplir 13 años nos encuentra en un momento decisivo. Hoy, además de entregar datos de lo que ocurre en los medios, procesamos esa data con tecnología propia para transformarla en inteligencia de negocios pura, tanto en el aspecto de inversión publicitaria como en lo relacionado con la salud reputacional de las marcas. Nuestro compromiso es dar a directores, agencias y marcas la claridad analítica que necesitan para optimizar sus presupuestos, mitigar riesgos y tomar decisiones estratégicas basadas en evidencia confiable y en tiempo real”, explicó Alejandro Sciscioli, gerente general de Audimedia.

Con más de una década de trayectoria, Audimedia reafirma su apuesta por la innovación continua, combinando el conocimiento profundo del mercado local con herramientas analíticas de nivel global para impulsar la transparencia y la competitividad en el ecosistema empresarial de Paraguay.