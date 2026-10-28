“One More Run – Villamorra 2026 | Blue Edition” se realiza este domingo 1 de noviembre

La competencia contará con dos modalidades, de 5K y 8K, pensadas para integrar a corredores experimentados, aficionados y familias que deseen disfrutar de una jornada activa, segura y divertida, dentro de un circuito que fue cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia óptima a los participantes.

La jornada inicia con el acompañamiento de FitUp para mover el cuerpo antes de la salida, asimismo se dispondrá de puntos de hidratación estratégicos, asistencia médica permanente y el acompañamiento de marcas aliadas, que estarán presentes con estaciones de animación, activaciones y premios para los corredores.

Más que una carrera, One More Run – Villamorra 2026 busca transmitir un mensaje de empatía y compromiso social.

En el marco de Noviembre Azul, esta edición promoverá la concienciación sobre la prevención del cáncer de próstata y, además, brindará apoyo al Hogar Esmeralda, institución que acompaña y contiene a niñas en situación de vulnerabilidad.

Por lo tanto, cada inscripción representa un gesto concreto de apoyo y esperanza para quienes más lo necesitan.

Las inscripciones siguen disponibles en la página de eventrid.com.py, para más información pueden visitar las cuentas de @villamorrashopping y @onemoresport.

One More Run – Villamorra 2026 se consolida como una de las propuestas más esperadas del calendario deportivo, por su excelente organización y su ambiente familiar, además del impacto social positivo.

Una vez más, correr será una forma de compartir, colaborar y generar un cambio real.