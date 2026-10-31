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Empresariales
31 de octubre de 2026 - 18:04

Grupo Petra y Pininfarina lanzan oficialmente Royale, la primera branded residence del Paraguay

Tres hombres en el escenario: uno con saco azul, otro canoso en blazer gris y tercero calvo con micrófono, frente a fondo con 'ROYALE'.
Presentación de Royale by Pininfarina en Paraguay. Silvio Rojas

Con un diseño de inspiración italiana e identidad paraguaya, Royale introduce un nuevo concepto de lujo residencial en Asunción. El proyecto de 31 niveles, ubicado en el barrio Mariscal, ofrecerá residencias exclusivas con precios desde US$ 170.000.

Por ABC Color
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Grupo Petra realizó el lanzamiento oficial de Royale by Pininfarina, la primera branded residence del Paraguay, desarrollada en colaboración con Pininfarina, la reconocida casa italiana de diseño de prestigio internacional.

El evento reunió a destacadas personalidades del ámbito empresarial, institucional e internacional, entre ellas autoridades locales, directivos del Banco Sudameris, altos ejecutivos de Pininfarina of America, personalidades del ámbito empresarial, diplomático y deportivo, entre ellos el histórico exfutbolista argentino Gabriel Omar Batistuta, además de clientes, inversores y aliados estratégicos de Grupo Petra.

Durante la velada se presentó oficialmente el proyecto arquitectónico y su propuesta residencial, que marca un nuevo capítulo para el mercado inmobiliario paraguayo al incorporar un concepto de vivienda donde el diseño de autor, la exclusividad y la calidad de vida se convierten en protagonistas.

Hombre de pie con chaqueta azul sosteniendo un micrófono, en un fondo rojo durante una presentación.
Carlos Guasti, presidente del Grupo Petra.

El diseño italiano se inspira en la identidad paraguaya

Royale representa el primer proyecto de Pininfarina en Paraguay y refleja la visión de una firma que ha llevado su sello de diseño a proyectos emblemáticos alrededor del mundo.

Su propuesta arquitectónica nace de un profundo estudio de la identidad cultural paraguaya, tomando como principal fuente de inspiración el ñandutí, uno de los elementos más representativos de la artesanía nacional.

El equipo de diseño de Pininfarina reinterpretó los principios de precisión, ligereza y porosidad de este tradicional encaje, integrándolos a una expresión arquitectónica contemporánea. El concepto también incorpora elementos propios de la arquitectura paraguaya, como el uso de la sombra, la circulación del aire y los espacios intermedios, creando una conexión entre la estética internacional y las particularidades del entorno local.

El resultado es una propuesta arquitectónica con identidad propia, donde la sofisticación del diseño italiano dialoga con la riqueza cultural del Paraguay.

Una nueva forma de vivir el lujo en Asunción

Royale estará ubicada en la calle Quesada esquina Juan S. Bogarín, en el barrio Mariscal, una de las zonas de mayor crecimiento y transformación urbana de Asunción, reconocida por su privilegiada ubicación, su oferta gastronómica y comercial, y su cercanía a importantes centros empresariales y financieros.

El edificio contará con 31 niveles y una propuesta residencial que incluirá departamentos de uno, dos y tres dormitorios, unidades dúplex y exclusivos penthouses de cuatro dormitorios.

El proyecto incorporará una selección de amenities de alto nivel, con piscinas, terrazas paisajísticas, espacios dedicados al bienestar, lounges y áreas sociales que permitirán disfrutar de una experiencia de vida superior, tanto en la privacidad de cada residencia como en los espacios compartidos.

Con precios desde US$ 170.000, Royale se dirige a un público que valora la arquitectura de autor, los detalles de diseño y la posibilidad de vivir en un entorno residencial exclusivo, en una de las ubicaciones más atractivas de la capital.

Hombre con camisa clara usando su móvil, y otro de oscuro presentando maqueta en ambiente cálido y formal.
Maqueta de Royale by Pininfarina.

Un nuevo hito para el desarrollo inmobiliario paraguayo

La llegada de Royale consolida la apuesta de Grupo Petra por impulsar proyectos que eleven los estándares del sector inmobiliario nacional y posicionen a Asunción en el escenario internacional. Con proyectos en Sao Paulo, Buenos Aires, Miami y Panamá, la renombrada marca de diseño apuesta por una empresa paraguaya y suma Asunción a su exclusiva lista de ciudades.

La alianza con Pininfarina representa un paso significativo en esa dirección, al incorporar al mercado paraguayo un concepto residencial que ya forma parte de algunas de las ciudades más importantes del mundo.

Para Grupo Petra, este lanzamiento constituye además una muestra de la evolución del mercado local y de la creciente demanda de propuestas inmobiliarias diferenciadas, orientadas a compradores que priorizan la calidad de vida, el diseño y la exclusividad.

Con Royale, Grupo Petra y Pininfarina inauguran una nueva categoría de lujo residencial en Paraguay, combinando el reconocimiento internacional del diseño italiano con la identidad y el potencial de crecimiento de Asunción.

Para conocer más detalles, las personas interesadas pueden visitar la página web www.grupo-petra.com o las redes sociales de @grupopetrapy.

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