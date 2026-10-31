Oga Grupo desarrolla ecosistema urbano de 130.000 m² en Luque

La empresa llevó a cabo la palada inicial de la zona comercial y presentó las torres 3 y 4 del desarrollo, marcando un nuevo hito en la evolución del proyecto.

Paseo Rosario se edifica sobre un terreno de 29.000 m2 y contempla más de 130.000 m2 de construcción, dando forma a un ecosistema urbano que integra vivienda, comercio, servicios y experiencias.

De este total, 11.000 m2 estarán destinados a espacios comerciales, aportando nuevas propuestas de actividad y servicios a una zona estratégica de Luque y consolidando su visión como parte de un nuevo eje metropolitano.

Las fases 1 y 2 de Paseo Rosario se encuentran actualmente en construcción.

La primera alcanzó el 100% de comercialización, mientras que la segunda registra un 75% de unidades comercializadas.

Estos avances acompañan el inicio de una nueva etapa, que incorpora dos torres de 12 pisos, con un total de 226 departamentos y 240 cocheras. La oferta residencial incluye monoambientes, departamentos de uno y dos dormitorios y penthouses, con alternativas para distintos perfiles de compradores e inversores.

Cada torre contará con siete amenidades: piscina, gimnasio, laundry, coworking, kidsroom, salón de eventos y quinchos, ampliando las opciones de comodidad, recreación y servicios para sus residentes.

Para Oga Grupo, desarrollar un ecosistema urbano implica integrar espacios residenciales, comerciales y servicios que se complementen entre sí.

Desde esta visión, Paseo Rosario busca aportar un nuevo eje metropolitano en Luque, acompañando la evolución de la ciudad.