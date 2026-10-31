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Empresariales
31 de octubre de 2026 - 01:00

Oga Grupo desarrolla ecosistema urbano de 130.000 m² en Luque

Palada inicial de la zona comercial de Paseo Rosario en Luque.
Palada inicial de la zona comercial de Paseo Rosario en Luque.Pedro Gonzalez

Oga Grupo avanza con Paseo Rosario, un proyecto que busca contribuir al crecimiento de Luque y consolidar un nuevo eje metropolitano a través de un ecosistema urbano que integra viviendas, comercio, servicios y espacios de encuentro.

Por ABC Color
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La empresa llevó a cabo la palada inicial de la zona comercial y presentó las torres 3 y 4 del desarrollo, marcando un nuevo hito en la evolución del proyecto.

Paseo Rosario se edifica sobre un terreno de 29.000 m2 y contempla más de 130.000 m2 de construcción, dando forma a un ecosistema urbano que integra vivienda, comercio, servicios y experiencias.

De este total, 11.000 m2 estarán destinados a espacios comerciales, aportando nuevas propuestas de actividad y servicios a una zona estratégica de Luque y consolidando su visión como parte de un nuevo eje metropolitano.

Las fases 1 y 2 de Paseo Rosario se encuentran actualmente en construcción.

La primera alcanzó el 100% de comercialización, mientras que la segunda registra un 75% de unidades comercializadas.

Estos avances acompañan el inicio de una nueva etapa, que incorpora dos torres de 12 pisos, con un total de 226 departamentos y 240 cocheras. La oferta residencial incluye monoambientes, departamentos de uno y dos dormitorios y penthouses, con alternativas para distintos perfiles de compradores e inversores.

Cada torre contará con siete amenidades: piscina, gimnasio, laundry, coworking, kidsroom, salón de eventos y quinchos, ampliando las opciones de comodidad, recreación y servicios para sus residentes.

Para Oga Grupo, desarrollar un ecosistema urbano implica integrar espacios residenciales, comerciales y servicios que se complementen entre sí.

Desde esta visión, Paseo Rosario busca aportar un nuevo eje metropolitano en Luque, acompañando la evolución de la ciudad.

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