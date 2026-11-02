One More Run-Villamorra tuvo su Blue Edition

La competencia contó con dos modalidades, de 5K y 8K, pensadas para integrar a corredores experimentados, aficionados y familias que deseen disfrutar de una jornada activa, segura y divertida, dentro de un circuito que fue cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia óptima a los participantes.

La jornada se inició con el acompañamiento de FitUp Club Gym para mover el cuerpo antes de la salida, asimismo se dispuso de puntos de hidratación estratégicos, asistencia médica permanente y el acompañamiento de marcas aliadas, que estuvieron presentes con estaciones de animación, activaciones y premios para los corredores.

Más que una carrera, la One More Run - Villamorra 2026 buscó transmitir un mensaje de empatía y compromiso social. En el marco de Noviembre Azul, esta edición promovió la concienciación sobre la prevención del cáncer de próstata y, además, brindó apoyo al Hogar Esmeralda, institución que acompaña y contiene a niñas en situación de vulnerabilidad.

Por lo tanto, cada inscripción representó un gesto concreto de apoyo y esperanza para quienes más lo necesitan.

La One More Run - Villamorra 2026 se consolidó como una de las propuestas más esperadas del calendario deportivo, por su excelente organización y su ambiente familiar, además del impacto social positivo. Una vez más, correr fue una forma de compartir, colaborar y generar un cambio real.

Para más información, las personas interesadas pueden visitar las cuentas de @villamorrashopping y @onemoresport.