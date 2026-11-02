ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Territorio ABC 1912
ABC TV de 22:00:00 a 22:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Territorio ABC 1912
ABC TV de 22:00:00 a 22:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
26º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Empresariales
02 de noviembre de 2026 - 22:34

One More Run-Villamorra tuvo su Blue Edition

Dos hombres y dos mujeres con camisetas de competición sonríen al cruzar la meta, con expresiones de felicidad en un ambiente al aire libre.
Más de un centenar de corredores participaron del evento. ARCENIO ACUÑA

El domingo 1 de noviembre se llevó a cabo una nueva edición de la corrida One More Run - Villamorra Blue Edition, donde la solidaridad y la conciencia sobre el cáncer de próstata fueron protagonistas.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La competencia contó con dos modalidades, de 5K y 8K, pensadas para integrar a corredores experimentados, aficionados y familias que deseen disfrutar de una jornada activa, segura y divertida, dentro de un circuito que fue cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia óptima a los participantes.

Tres hombres en el podio: uno con camiseta colorida y trofeo, otro en blanco y azul, y el tercero en azul claro, todos felices.
Ganadores de la competencia en la categoría masculina.

La jornada se inició con el acompañamiento de FitUp Club Gym para mover el cuerpo antes de la salida, asimismo se dispuso de puntos de hidratación estratégicos, asistencia médica permanente y el acompañamiento de marcas aliadas, que estuvieron presentes con estaciones de animación, activaciones y premios para los corredores.

Más que una carrera, la One More Run - Villamorra 2026 buscó transmitir un mensaje de empatía y compromiso social. En el marco de Noviembre Azul, esta edición promovió la concienciación sobre la prevención del cáncer de próstata y, además, brindó apoyo al Hogar Esmeralda, institución que acompaña y contiene a niñas en situación de vulnerabilidad.

Por lo tanto, cada inscripción representó un gesto concreto de apoyo y esperanza para quienes más lo necesitan.

Público variado en camisetas coloridas, observando un escenario con una gran pantalla y texto visible.
El evento contó con momentos de esparcimiento y activaciones.

La One More Run - Villamorra 2026 se consolidó como una de las propuestas más esperadas del calendario deportivo, por su excelente organización y su ambiente familiar, además del impacto social positivo. Una vez más, correr fue una forma de compartir, colaborar y generar un cambio real.

Para más información, las personas interesadas pueden visitar las cuentas de @villamorrashopping y @onemoresport.

Lo
más leído
del día

01
Política
Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes
Ver más
02
Política
Zenaida Delgado renuncia al Senado
Ver más
03
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
04
Policiales
Bomberos de San Bernardino sufren fatal vuelco en camino a combatir incendio
Ver más
05
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más

Te puede interesar