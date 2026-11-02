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Empresariales
02 de noviembre de 2026 - 15:49

Personal ofrece una solución para reforzar la seguridad digital y prevenir fraudes por cambio de SIM

Personal ofrece una solución para reforzar la seguridad digital y prevenir fraudes por cambio de SIM.
Personal ofrece una solución para reforzar la seguridad digital y prevenir fraudes por cambio de SIM.Gentileza

SIM SWAP permite a bancos, fintechs y comercios verificar en tiempo real cuándo se realizó el último cambio de tarjeta SIM de un número telefónico, sumando información clave para proteger sus aplicaciones y operaciones digitales.

Por ABC Color
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Ante los riesgos de fraude digital, Personal Empresas ofrece SIM SWAP, una solución que permite a bancos, fintechs y comercios incorporar una verificación adicional de seguridad antes de autorizar operaciones sensibles, como transferencias bancarias o cambios de contraseña.

La herramienta funciona mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API) que permite consultar en tiempo real cuándo fue el último cambio de tarjeta SIM de una línea o verificar si hubo un cambio dentro de un período determinado.

Esta información es relevante frente al SIM swapping, una modalidad de fraude en la que un delincuente duplica o transfiere fraudulentamente el número telefónico de una persona a una tarjeta SIM bajo su control para interceptar llamadas y mensajes, incluidos los códigos de verificación enviados por SMS.

Si se detecta un cambio reciente que pueda representar un riesgo, la empresa puede solicitar una verificación de identidad adicional o demorar temporalmente una operación.

De esta manera, SIM SWAP contribuye a reducir el riesgo de fraude, prevenir posibles pérdidas económicas y proteger la reputación de las organizaciones, al tiempo que fortalece la seguridad y la confianza de los usuarios.

La solución puede utilizarse para evaluar transacciones sospechosas y reforzar la seguridad durante el restablecimiento de contraseñas, entre otros procesos sensibles.

Además, contribuye al cumplimiento de la Comunicación “A” 7783 del Banco Central, según lo señalado por Personal.

Para conocer más ingresar a www.personal.com.py/personal-empresas o llamar al 0971 100000 o al *456 sin costo desde una línea Personal.

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