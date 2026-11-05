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Empresariales
05 de noviembre de 2026 - 01:00

Agrofield apuesta por la salud animal

Agrofield impulsa nuevas tendencias en el mercado veterinario paraguayo.
Agrofield impulsa nuevas tendencias en el mercado veterinario paraguayo.Silvio Rojas

Agrofield incorpora novedades en higiene e identificación animal y destaca la creciente demanda de productos especializados, prevención y asesoramiento veterinario en nuestro país.

Por ABC Color
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“Para Agrofield, participar en la ExpoVet representa un espacio estratégico de confluencia con los principales actores de la industria veterinaria y el segmento de mascotas”, destacó Fabio Codas, gerente general de la firma.

Asimismo, señaló que la feria permite fortalecer vínculos comerciales y reafirmar la trayectoria de la compañía en salud animal e innovación.

Entre las novedades de esta edición, Andrea Solís, jefa de Marketing de Agrofield, mencionó la renovación de la línea de higiene Naturale, que incorpora nuevas fragancias en sus colonias y un producto especialmente pensado para gatos, además de presentaciones de shampoo de un litro y cinco litros.

La empresa también representa de manera exclusiva a My Family, marca italiana especializada en plaquitas identificatorias para mascotas, una propuesta que busca brindar mayor seguridad a los animales.

Agrofield presentó varias novedades en Expo Vet 2026.
Agrofield presentó varias novedades en Expo Vet 2026.

Según Codas, “el mercado paraguayo experimenta un dinamismo exponencial, impulsado por una tendencia clara de que las mascotas son un miembro más de nuestras familias”.

Esta evolución se refleja en una mayor demanda de nutrición especializada, productos preventivos y tratamientos específicos.

Los profesionales veterinarios, por su parte, requieren capacitación permanente y acceso a información sobre nutrición, dermatología y bienestar animal.

Es por ello que Agrofield apuesta a diversificar su portafolio y acompañar la evolución del sector. “El principal reto radica en acompañar el crecimiento del mercado a través de las diferentes marcas más buscadas del consumidor, todo esto sin perder la cercanía y la calidad que caracterizan a la marca”, expresó Codas.

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