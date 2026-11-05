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Empresariales
05 de noviembre de 2026 - 01:00

Crecimiento del mercado veterinario

Iris impulsa su expansión en el cuidado de mascotas.
Iris impulsa su expansión en el cuidado de mascotas.Silvio Rojas

La creciente importancia de las mascotas abre nuevas oportunidades de negocio. En este contexto, IRIS SAIC participó en Expo Vet, lo que le permitió acercarse a profesionales del sector veterinario, conocer las necesidades del mercado y explorar nuevas posibilidades de crecimiento.

Por ABC Color
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Cynthia Moreno, jefa de Marketing de Iris, destacó que el mercado veterinario representa una oportunidad interesante de desarrollo, debido al mayor interés de los propietarios por la higiene y el bienestar de sus mascotas.

En ese sentido, la feria fue un punto de encuentro estratégico para establecer vínculos con médicos veterinarios, distribuidores y otros actores de la industria.

“Para Iris, participar también significa escuchar al mercado, identificar oportunidades de innovación y fortalecer nuestra presencia en una categoría con potencial de crecimiento”, señaló Moreno.

El comportamiento de los consumidores también está experimentando cambios significativos.

Iris cuenta con un variado portafolio para el bienestar de las mascotas.
Iris cuenta con un variado portafolio para el bienestar de las mascotas.

Según Moreno, los animales ocupan cada vez un lugar más importante dentro de las familias, lo que se traduce en una mayor inversión en su cuidado.

“Esto se refleja directamente en los hábitos de consumo. Los propietarios están más informados, son más exigentes y buscan productos que contribuyan al cuidado, la higiene y el bienestar integral de sus mascotas”, afirmó.

Entre las principales tendencias identificadas por la empresa se encuentra la humanización de las mascotas, que impulsa a sus propietarios a considerarlas parte de la familia y destinar mayores recursos a su bienestar.

“Consideramos que estas tendencias representan una oportunidad para las empresas que trabajamos en el desarrollo de productos para mascotas. Desde Iris SAIC queremos acompañar esta evolución con propuestas que aporten valor y respondan a las nuevas expectativas del consumidor paraguayo”, expresó Moreno.

La jefa de Marketing también resaltó el papel de la profesionalización del sector y de encuentros especializados como Expo Vet, que contribuyen a fortalecer la industria.

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