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Empresariales
05 de noviembre de 2026 - 01:00

Distrito Universitario: proyecto para impulsar centro histórico

Directivos de Personal y Urbara firmaron el convenio.
Directivos de Personal y Urbara firmaron el convenio.SILVIO ROJAS FALCON

Personal y Urbara / Distrito Universitario formalizan un convenio estratégico para impulsar el desarrollo del centro de Asunción. La iniciativa surge ante la llegada de una nueva comunidad universitaria y la necesidad de generar más opciones de vivienda, servicios y experiencias para estudiantes.

Por ABC Color
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En este contexto, Distrito Universitario funciona como un ecosistema que articula a estudiantes, propietarios, inversores, comercios, servicios y universidades, facilitando la conexión entre sus distintos participantes.

El proyecto se desarrolla sobre cuatro pilares: vivir, conectar, recuperar e invertir.

Esto con el fin de ofrecer opciones de alojamiento para estudiantes, integrando comercios, servicios y experiencias. Asimismo, se busca promover nuevas oportunidades para inmuebles sin uso, impulsando proyectos vinculados al crecimiento de la comunidad universitaria.

De esta manera, Distrito Universitario propone una dinámica en la que el crecimiento de la comunidad estudiantil también genere movimiento económico, actividad comercial y nuevas oportunidades para el Centro de Asunción.

La iniciativa busca que la ciudad vuelva a ser un espacio de encuentro, desarrollo y oportunidades, conectando la educación con el crecimiento urbano y la actividad económica.

A través de esta alianza, Personal reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo de iniciativas que generan oportunidades para las comunidades, acompañando proyectos que contribuyen al crecimiento de la ciudad y a la transformación de sus espacios.

Para más información, ingresar a du.com.py o seguir las redes sociales de Distrito Universitario en Instagram: @distritouniversitariopy.

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