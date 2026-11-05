Expo Vet conectó a empresas y profesionales

Bajo el lema #Conectando, la feria reunió a clínicas, distribuidoras, marcas, profesionales y estudiantes del sector veterinario.

Con más de 100 marcas representadas por 50 empresas, la propuesta incluyó equipamiento veterinario, tecnología, nutrición, productos de higiene, estética y cuidado animal.

Entre las principales novedades se destacó un Muro de Empleo, desarrollado junto con las asociaciones AMVEPA, ASOVET y AMEFEPY, que buscó conectar a clínicas, distribuidoras y marcas con profesionales y estudiantes.

Asimismo, se habilitó un Rincón Pet Friendly, destinado a brindar comodidad a las mascotas que acompañaron a sus propietarios durante el recorrido. “Fue un punto donde la mascota pudo tomar agua fresca y descansar un rato, con todo lo necesario para que su paseo por la feria sea cómodo”, señaló la Dra. Carla Núñez, organizadora del evento.

El programa contempló conferencias magistrales, demostraciones y espacios de actualización profesional. Uno de los ejes centrales fue la Ley N.º 7513 de Bienestar Animal y su aplicación en Paraguay, con especial atención a las exigencias para clínicas veterinarias, pet shops y criaderos.

También se abordaron temas vinculados con la prevención, el cuidado responsable y las nuevas tecnologías para la atención de animales.

De esta manera, ExpoVet fortaleció su propuesta como plataforma de negocios, capacitación y relacionamiento, acompañando la evolución de una industria que busca responder a las nuevas demandas de salud y bienestar de las mascotas.