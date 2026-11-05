Premios ADEC reconocerá a empresarios en el BCP

Durante la gala se darán a conocer los ganadores de las cinco categorías: Empresa del Año 2026, Triple Impacto 2026, Innovación 2026, Mipymes 2026 y Joven Emprendedor 2026, que reconocen distintas dimensiones de la gestión empresarial y el espíritu emprendedor.

La edición 2026 pone especial énfasis en el rol de las empresas como agentes de transformación, valorando su compromiso con la sostenibilidad, gobernanza, bienestar de colaboradores y el impacto en sus comunidades.

A lo largo de su trayectoria, los Premios ADEC han reconocido a más de 360 empresas nacionales, consolidándose como una plataforma que visibiliza modelos de gestión ejemplares.