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Empresariales
05 de noviembre de 2026 - 01:00

Premios ADEC reconocerá a empresarios en el BCP

Se acerca nueva edición de Premios ADEC.
Se acerca nueva edición de Premios ADEC.GENTILEZA

La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) realizará el próximo 12 de noviembre, en el Banco Central del Paraguay, la ceremonia de entrega de los Premios ADEC 2026. La iniciativa, que distingue la excelencia empresarial, innovación, sostenibilidad y compromiso social, se desarrolla este año en el marco de los 45 años de trayectoria de la institución.

Por ABC Color
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Durante la gala se darán a conocer los ganadores de las cinco categorías: Empresa del Año 2026, Triple Impacto 2026, Innovación 2026, Mipymes 2026 y Joven Emprendedor 2026, que reconocen distintas dimensiones de la gestión empresarial y el espíritu emprendedor.

La edición 2026 pone especial énfasis en el rol de las empresas como agentes de transformación, valorando su compromiso con la sostenibilidad, gobernanza, bienestar de colaboradores y el impacto en sus comunidades.

A lo largo de su trayectoria, los Premios ADEC han reconocido a más de 360 empresas nacionales, consolidándose como una plataforma que visibiliza modelos de gestión ejemplares.

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