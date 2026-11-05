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Empresariales
05 de noviembre de 2026 - 01:00

Teletón cambia de fecha al 4 y 5 de diciembre

Teletón cambia su fecha para el 4 y 5 de diciembre próximo.
Teletón cambia su fecha para el 4 y 5 de diciembre próximo.GENTILEZA

Ante la difícil situación financiera que atraviesa el país, la Fundación Teletón anuncia la reprogramación de su gran evento solidario, inicialmente previsto para este fin de semana.

Por ABC Color
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La nueva fecha de la Gran Maratón 2026 se realizará los días viernes 4 y sábado 5 de diciembre, en lugar del 6 y 7 de noviembre, como estaba previsto inicialmente.

La decisión fue tomada por su Consejo Directivo, atendiendo la compleja situación financiera que atraviesa el país y al clima de incertidumbre y preocupación que afecta a numerosas familias paraguayas.

Desde Teletón expresaron su solidaridad con todas las familias que hoy enfrentan dificultades económicas y tienen una gran incertidumbre sobre lo que se viene.

La Fundación Teletón reconoce que este cambio representa un importante desafío para la sostenibilidad de sus servicios, especialmente en un momento en que sus recursos económicos se encuentran al límite. Sin embargo, la fundación reafirmó su compromiso de garantizar la continuidad de las atenciones médicas y terapéuticas.

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