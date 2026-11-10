Santa Margarita celebra 67 años de historia y proyecta su crecimiento internacional

Laboratorio y Herboristería Santa Margarita S.A. celebró 67 años de trayectoria empresarial, marcada por la elaboración de productos a base de hierbas medicinales paraguayas, la consolidación de marcas reconocidas en el mercado nacional y su expansión internacional.

La compañía conmemora su aniversario con una nueva etapa de crecimiento, que combina inversiones industriales, innovación e investigación científica.

La historia de la firma comenzó con sus fundadores, Don Coco y Doña Martha, a partir de una iniciativa vinculada con la investigación de las propiedades de las plantas medicinales autóctonas.

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Lo que inicialmente fue la Farmacia Santa Margarita se transformó con el paso de los años en una industria que hoy tiene presencia en el mercado paraguayo y exporta sus productos a más de 14 países.

El gerente general, Christian Cieplik, recordó que la empresa comenzó como una farmacia y que, a partir de la iniciativa de su fundador, se desarrollaron las primeras formulaciones con hierbas medicinales.

“La verdad que nosotros comenzamos como Té Guaraní, en realidad como Farmacia Santa Margarita y en esa pasión de un farmacéutico y químico industrial de investigar y conocer las propiedades de nuestras hierbas medicinales, que son ancestrales, le dio un uso distinto cuando la gente venía a la farmacia y no tenía los recursos para comprar los productos normales tradicionales para alguna dolencia, empezó a hacer mezclas para ayudarle en su dolencia a un costo mucho menor”, explicó.

Con el tiempo, aquellas formulaciones dieron origen a una variedad de productos y marcas, entre las que sobresalen Yerba Mate Kurupí y Té Guaraní, que hoy forman parte de la identidad comercial de la compañía.

Durante la celebración, la presidenta del Directorio, Vivían Benítez, destacó el valor del legado familiar y la responsabilidad de proyectar la empresa hacia las próximas generaciones.

“Celebramos una historia que recibimos con gratitud y, también, la responsabilidad de darle continuidad”, expresó.

La directiva señaló que la nueva etapa empresarial no representa un alejamiento de los orígenes de la firma, sino una oportunidad para fortalecer sus capacidades y prepararse para el futuro.

“No estamos dejando atrás lo que somos. Estamos construyendo desde allí”, manifestó.

Inversiones y expansión industrial

En los últimos cuatro años, Santa Margarita destinó aproximadamente US$ 15 millones a proyectos de expansión y fortalecimiento de su infraestructura.

Entre las inversiones se encuentran una nueva Planta Multipropósito, la Planta de Yerba Mate con su nuevo molino, el secadero Gardenia, ubicado en Itapúa, y PhytoCore, una empresa constituida en Austria para desarrollar investigación científica.

Benítez explicó que las inversiones contemplan tanto el fortalecimiento industrial en Paraguay como la generación de conocimiento en el extranjero.

En ese sentido, destacó que PhytoCore cuenta con laboratorio, equipamiento científico y un equipo propio y permanente de investigación.

Uno de los estudios mencionados durante el aniversario corresponde a una investigación sobre los componentes de la yerba mate, realizada con un equipo de la Universidad de Graz, Austria, con acompañamiento y financiación de Santa Margarita.

En ensayos de laboratorio, los investigadores observaron que la infusión y determinadas fracciones de la yerba mate redujeron el movimiento de células del sistema de defensas ante ciertas señales relacionadas con la inflamación.

La presidenta del Directorio aclaró que los resultados no demuestran que el consumo de mate produzca los mismos efectos en las personas ni constituyen evidencia de una cura.

“Estamos hablando de investigación de laboratorio que necesita continuar y validarse”, puntualizó.

También informó que este proceso dio lugar a la presentación de una solicitud internacional de patente, que todavía debe cumplir los procedimientos correspondientes y no constituye una patente concedida.

Generación de empleo y pequeños productores

El crecimiento de Santa Margarita también involucra a una amplia cadena de trabajadores y proveedores.

Cieplik señaló que la empresa cuenta con cerca de 400 empleados directos y mantiene vínculos con aproximadamente 3.000 pequeños productores asociados.

“Nosotros entendemos que nuestro crecimiento es el crecimiento de la gente que trabaja con nosotros”, manifestó.

El gerente explicó que la compañía desarrolla acciones de asistencia financiera y capacitación para sus proveedores, además de impulsar la formación permanente de sus trabajadores.

“Como los mayores empleadores de San Juan, es una responsabilidad que asumimos de que tenemos que ir formando también nuestra gente, porque la tecnología va avanzando y la gente la tiene que acompañar”, expresó.

Asimismo, destacó el papel de la industria en la preservación de las especies medicinales autóctonas mediante su aprovechamiento productivo.

“Santa Margarita es una empresa generadora desde el punto de vista, no somos depredadores de la naturaleza, sino conservamos muchas de las especies de nuestras hierbas autóctonas paraguayas porque le dimos un uso industrial mediante los tés saludables”, sostuvo.

Kurupí y Té Guaraní en el mercado internacional

Las marcas Kurupí y Té Guaraní constituyen los principales emblemas comerciales de la empresa.

Actualmente, sus productos llegan a más de 14 países, consolidando la presencia internacional alcanzada a lo largo de décadas de trabajo.

Cieplik destacó el posicionamiento de Kurupí en el mercado y la identificación que logró generar entre los consumidores.

“Y la verdad que fuera de un fanatismo, un orgullo que uno pueda sentir por ser parte de la empresa, esa es una realidad y es algo que no fue de un día a otro, sino se fue construyendo a lo largo justamente de todos estos años”, manifestó.

El gerente también resaltó la necesidad de acompañar los cambios en los hábitos de consumo y las exigencias del mercado mediante nuevas propuestas e innovaciones.

“Hoy el consumidor, está buscando siempre que le sorprendan y está buscando a que realmente se tengan permanentemente las últimas innovaciones”, afirmó.

A 67 años de su creación, Santa Margarita busca mantener viva la tradición familiar que dio origen a la empresa, fortalecer su presencia internacional y combinar la experiencia acumulada en la elaboración de productos naturales con nuevas capacidades industriales y científicas.