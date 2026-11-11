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Empresariales
11 de noviembre de 2026 - 14:20

Estudiantes de USIL trabajarán tres meses en Disney

Un grupo de 20 estudiantes de USIL se prepara para viajar a Estados Unidos y participar de una experiencia laboral remunerada en Walt Disney World Resort.
Un grupo de 20 estudiantes de USIL se prepara para viajar a Estados Unidos y participar de una experiencia laboral remunerada en Walt Disney World Resort.ARCENIO ACUÑA

Un grupo de 25 estudiantes de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) se prepara para viajar a Estados Unidos y formar parte del Disney Intercultural Experience Program, una experiencia que les permitirá realizar una pasantía laboral remunerada durante tres meses en Walt Disney World Resort.

Por ABC Color
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Como parte de los preparativos del viaje, se realizó el último encuentro de inducción, durante un desayuno que reunió a los jóvenes seleccionados y a sus padres.

Durante la jornada se compartieron los detalles de la estadía, las principales indicaciones del programa y recomendaciones para aprovechar esta oportunidad, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

La directora ejecutiva de USIL, Raquel Hellmann, acompañó el encuentro y destacó el crecimiento que representa esta iniciativa para los estudiantes.

Señaló que ya son varias ediciones del programa y que la participación fue aumentando progresivamente: de los primeros cinco estudiantes que viajaron, hoy la universidad cuenta con un grupo de 25 jóvenes que se prepara para vivir la experiencia.

Raquel Hellmann, directora ejecutiva de USIL, destacó el crecimiento del programa y la importancia de formar profesionales con autonomía y valores.
Raquel Hellmann, directora ejecutiva de USIL, destacó el crecimiento del programa y la importancia de formar profesionales con autonomía y valores.

“Hay un antes y un después, definitivamente. Ellos viven solos, acompañados de sus pares, con chicos de la edad que están viviendo esa misma experiencia desde cualquier parte del mundo”, expresó Hellmann al referirse a los cambios que observa en los participantes cuando regresan.

La directiva explicó que la experiencia va mucho más allá del aprendizaje laboral. Durante su estadía, los jóvenes deben asumir responsabilidades cotidianas, desde organizar sus gastos y preparar sus alimentos hasta convivir con compañeros de diferentes culturas, respetar sus espacios y adaptarse a nuevas dinámicas.

“Ellos se van formando no solamente como profesionales, sino también como personas. Aprenden a entender el valor de las cosas y a desarrollar su independencia. Para nosotros, poder formar y construir en base a valores, es bastante importante”, destacó.

Una oportunidad que acompaña la formación académica

Los estudiantes viajarán en diciembre y permanecerán en Estados Unidos durante enero y febrero, coincidiendo con el receso académico para que puedan retomar sus estudios en marzo sin retrasar su carrera.

Hellmann explicó que los alumnos de las carreras de Administración, Marketing y Negocios Internacionales pueden postularse, siempre que cumplan con los requisitos y superen el proceso de selección de Disney.

Yan Speranza. rector de la Universidad San Ignacio de Loyola en Paraguay, instó a los jóvenes a aprovechar la experiencia en Disney.
Yan Speranza. rector de la Universidad San Ignacio de Loyola en Paraguay, instó a los jóvenes a aprovechar la experiencia en Disney.

Además, USIL cuenta con una alternativa de seis meses que permite combinar la experiencia laboral con un semestre de estudios.

De esta manera, los jóvenes pueden ampliar su formación académica y conocer de cerca otro sistema educativo.

“Queremos que cada vez vayan más, que se animen, que puedan y que realmente vivan esta experiencia, que es única y que la tiene la USIL”, manifestó la directora ejecutiva.

Formación con proyección internacional

El Disney Intercultural Experience Program se integra al Grado Americano de USIL, una propuesta académica que combina educación paraguaya con certificación internacional.

Los estudiantes tienen la posibilidad de obtener una doble titulación: el Bachelor of Arts Degree, otorgado por San Ignacio University, en Miami, y la licenciatura de USIL Paraguay, en un período de cinco años y mediante una malla curricular bilingüe.

El Disney Intercultural Experience Program permite a los estudiantes incorporarse a distintas áreas de Walt Disney World Resort, donde participan de procesos de capacitación y entrenamiento para conocer la cultura organizacional, los estándares de servicio y la dinámica de trabajo de la compañía.

Los estudiantes viajarán en diciembre y permanecerán tres meses en Estados Unidos, durante el receso académico de sus carreras.
Los estudiantes viajarán en diciembre y permanecerán tres meses en Estados Unidos, durante el receso académico de sus carreras.

La experiencia también representa una oportunidad de intercambio cultural, ya que los participantes conviven y trabajan con personas de diferentes partes del mundo.

Desde su implementación en 2017, esta iniciativa ha conectado la formación universitaria con escenarios laborales internacionales, promoviendo competencias como comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, autonomía y adaptación cultural.

A través de oportunidades como esta, USIL busca ampliar los horizontes de sus estudiantes y prepararlos para desenvolverse en un entorno profesional cada vez más globalizado.

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