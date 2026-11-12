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Empresariales
12 de noviembre de 2026 - 01:00

Coomecipar celebrará 54 años de trayectoria con cena de gala

La Gala de Coomecipar 2026 se hará en Talleyrand Costanera.
La Gala de Coomecipar 2026 se hará en Talleyrand Costanera.GENTILEZA

La cooperativa Coomecipar conmemorará más de cinco décadas de trayectoria junto a socios, directivos y colaboradores. La celebración tendrá lugar el 14 de noviembre en Talleyrand Costanera y contará con la presentación musical del Grupo Generación. Las entradas ya se encuentran agotadas.

Por ABC Color
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En el marco de su 54º aniversario, Coomecipar prepara una nueva edición de su tradicional Cena de Gala, un encuentro que reunirá a socios, colaboradores, directivos e invitados especiales para celebrar la historia y evolución de la institución.

La velada se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre, a partir de las 21:00, en Talleyrand Costanera.

La propuesta incluirá una presentación musical del Grupo Generación, que acompañará la celebración con un repertorio pensado para amenizar la noche.

Bajo el lema “54 años construyendo confianza”, la cooperativa destaca una historia institucional cimentada en el compromiso, la solidez y el vínculo sostenido con sus socios.

A lo largo de más de cinco décadas, la entidad ha acompañado distintos desafíos y etapas de crecimiento, manteniendo como propósito honrar la confianza depositada por su comunidad.

La conmemoración también representa una oportunidad para reconocer el camino recorrido y proyectar los próximos años, con una apuesta por continuar creciendo, innovando y fortaleciendo los lazos con sus asociados.

El acompañamiento de sus socios ha sido parte central de esta trayectoria.

En ese contexto, la expectativa generada por la celebración quedó reflejada en la convocatoria debido a que las entradas para la Cena de Gala se encuentran totalmente agotadas.

Para conocer más acerca de la cooperativa Coomecipar, las personas interesadas pueden visitar las redes sociales de la entidad.

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