Cuotas sin intereses con TC de Itaú en el Outlet Capro 2026

Durante dos jornadas, el público accederá a productos de distintas categorías con descuentos desde el 40% sobre los precios de mercado, en un espacio pensado para quienes buscan calidad y ahorro.

El encuentro se realizará este sábado 14 y domingo 15 de noviembre, de 11:00 a 19:00, en el Centro de Convenciones Mariscal (Dr. Juan Eulogio Estigarribia y San Roque González de Santa Cruz).

La iniciativa reunirá a empresas de diversos rubros que ofrecerán artículos seleccionados, productos en liquidación y promociones especiales.

Bebidas, comestibles, productos de limpieza, artículos de bazar, seguridad y otras categorías formarán parte de la variedad disponible.

Cuotas sin intereses con Banco Itaú

Uno de los atractivos de esta edición es la participación de Banco Itaú, que ofrece una promoción especial de hasta 10 cuotas sin intereses para sus clientes con tarjetas de crédito.

Este beneficio se suma a los descuentos del outlet y representa una alternativa para realizar compras con mayor comodidad y aprovechar al máximo las ofertas disponibles.

Outlet Capro es organizado por la Cámara Paraguaya de Proveedores de Bienes, Servicios y Afines (Capro). El evento también se presenta como una plataforma para que las empresas participantes exhiban sus productos, conecten con nuevos consumidores y den salida a artículos en liquidación.

Además de las oportunidades comerciales, la propuesta tendrá un componente solidario.

Los bomberos voluntarios estarán en el acceso al Centro de Convenciones Mariscal para recibir donaciones voluntarias de quienes deseen colaborar con su labor.