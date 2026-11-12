Esta noche ADEC premiará a empresas y emprendedores

La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) prepara una nueva edición de los Premios ADEC, una iniciativa que desde 1994 reconoce a organizaciones y emprendedores que se destacan por sus buenas prácticas, innovación, sostenibilidad y compromiso con la sociedad.

La ceremonia tendrá lugar hoy, jueves 12 de noviembre, a las 19:30, en el Banco Central del Paraguay, con la participación de referentes del sector empresarial, autoridades e invitados especiales.

Durante la gala se anunciarán los ganadores de las cinco categorías: Empresa del Año, Triple Impacto, Innovación, Mipymes y Joven Emprendedor/a 2026.

Esta edición pondrá el foco en el papel de las empresas como impulsoras del desarrollo, valorando no solo sus resultados económicos, sino también la sostenibilidad, la gobernanza, el bienestar de los colaboradores y el impacto positivo en sus comunidades.

A lo largo de sus ediciones, los Premios ADEC reconocieron a más de 360 empresas nacionales, consolidándose como una plataforma para visibilizar modelos de gestión que promueven la ética, la transparencia y la generación de valor.

La entrega de premios coincidirá con el 45º aniversario de la Asociación de Empresarios Cristianos, fundada en 1981.

Durante su trayectoria, la institución impulsó la formación integral del empresariado y promovió su participación activa en la transformación económica y social de Paraguay.

Con esta nueva edición, se busca destacar a quienes contribuyen en la construcción de un país con más oportunidades.