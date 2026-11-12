Programa de Formación Industrial inició sus clases

En esta edición, el programa suma a Coca-Cola Paresa como aliado estratégico.

Con una propuesta que combina especialización técnica y desarrollo de habilidades para el ámbito laboral, el programa busca acercar nuevas oportunidades de formación a jóvenes de Ypané, Guarambaré, Ñemby, Villeta y zonas aledañas a las zonas de influencia de Cervepar y Coca Cola-Paresa.

La convocatoria de este año registró más de 1.500 postulaciones para 160 cupos disponibles, reflejando el creciente interés de los jóvenes por acceder a oportunidades de formación técnica y desarrollo profesional.

Los becados recibirán formación en Mecánica Industrial, con orientación en soldadura y herrería; Electricidad Industrial, con énfasis en automatización; Seguridad Industrial, y Manejo y Mantenimiento de Montacargas.

Esta edición incorpora una nueva alternativa a su oferta académica: el curso de Encargado de Logística, que se desarrollará en modalidad virtual.

Las capacitaciones presenciales se llevarán adelante en la Escuela Técnica Salesiana Don Bosco, en el Centro Paraguayo de Productividad y Calidad (Ceprocal), así como en el Centro de Distribución de Cervepar en Guarambaré, el cual cuenta con un centro de aprendizaje y entrenamiento equipado para acompañar los procesos de capacitación.

“Este es uno de nuestros proyectos más importantes de vinculación con la comunidad”, expresó Hugo Alonso, director de Asuntos Corporativos de la compañía Cervepar.