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Empresariales
13 de noviembre de 2026 - 01:00

BRASSUR celebra sus 30 años y proyecta una nueva etapa de crecimiento

Desde hace 30 años BRASSUR se dedica al reciclaje de materiales ferrosos y no ferrosos.
Desde hace 30 años BRASSUR se dedica al reciclaje de materiales ferrosos y no ferrosos.

Con tres décadas de trayectoria en el sector industrial, BRASSUR celebra su evolución como empresa paraguaya dedicada a la recuperación y valorización de metales ferrosos y no ferrosos. Con una estructura de 200 colaboradores, dos plantas productivas y una red de 25.000 proveedores, la firma apunta a fortalecer su capacidad operativa, innovación y proyección exportadora.

Por ABC Color
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BRASSUR cumple 30 años de trayectoria en Paraguay, consolidando un modelo de negocio basado en la recuperación, el procesamiento y la valorización de metales ferrosos y no ferrosos. A lo largo de estas tres décadas, la compañía evolucionó desde el reciclaje tradicional hacia una actividad industrial con mayor valor agregado, conectando materiales recuperados con las necesidades de distintos sectores productivos.

La empresa cuenta actualmente con dos plantas productivas, una superficie construida de 100.000 metros cuadrados y una capacidad de producción de 192.000 toneladas anuales. Su estructura está integrada por 200 colaboradores y una red de 25.000 proveedores, que forman parte de una cadena de suministro que involucra a recicladores, centros de acopio, transportistas e industrias.

Carlos Mangabeira, director de Brassur.
Carlos Mangabeira, director ejecutivo de Brassur.

Para Carlos Mangabeira, director ejecutivo de BRASSUR, este aniversario representa el reconocimiento a una trayectoria marcada por la resiliencia, la adaptación y la construcción de relaciones comerciales de largo plazo. El ejecutivo destaca que uno de los principales activos de la compañía es la confianza desarrollada con colaboradores, proveedores, aliados y clientes.

En ese proceso, la incorporación de tecnología, el desarrollo de infraestructura y la profesionalización de los procesos fueron factores determinantes para elevar los estándares de clasificación, procesamiento y acondicionamiento de los materiales. Estas mejoras permiten responder a las exigencias técnicas de los mercados y acompañar la vocación exportadora de la firma.

Economía circular y desafíos del sector

La actividad de BRASSUR se vincula directamente con el desarrollo de la economía circular, un modelo que busca reincorporar materiales aprovechables al circuito productivo y reducir el desperdicio de recursos. En este contexto, la valorización de metales representa una oportunidad para generar valor económico y fortalecer una cadena que involucra a miles de participantes.

Sin embargo, el crecimiento del sector también plantea desafíos. Entre ellos, Mangabeira señala la necesidad de mejorar la recuperación de materiales desde su origen, avanzar en la separación diferenciada y fortalecer la formalización y trazabilidad de la cadena. Para ello, considera fundamental una mayor articulación entre empresas, municipios, recicladores de base y ciudadanía.

Nueva etapa de crecimiento

De cara a los próximos años, BRASSUR identifica oportunidades para incrementar los volúmenes recuperados, incorporar nuevas tecnologías, optimizar la eficiencia operativa y generar mayor valor agregado a partir de los materiales reciclados.

Con 30 años de experiencia, una estructura industrial consolidada y una marcada orientación hacia los mercados internacionales, la compañía encara una nueva etapa enfocada en fortalecer su capacidad productiva y acompañar la evolución de la industria recicladora paraguaya. Su aniversario representa así un punto de inflexión para proyectar el crecimiento del negocio y continuar posicionando el aprovechamiento de recursos como parte del desarrollo industrial del país.

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