Amandau fue elegida la “Empresa del año 2026”

La categoría premia a la organización que logra un equilibrio sostenible entre la excelencia en la gestión y el impacto positivo en la comunidad.

Nacida hace más de 50 años como un emprendimiento familiar en Villa Morra, Amandau demuestra lo que se logra cuando se apuesta por lo nuestro: recetas propias, mano de obra paraguaya de alta calidad y alrededor del 90% de insumos de origen nacional.

Con este reconocimiento, Amandau suma tres hitos en 2026: el Top of Mind por 15 años consecutivos como la marca de helados más recordada por los paraguayos, el Top Seller de Capasu como la más vendida en supermercados, y ahora el título de Empresa del año.

La distinción otorgada por ADEC representa un orgullo para Amandau y un reconocimiento al trabajo de todo su equipo.

Su presidente, Jorge Leoz, recibió la noticia con sorpresa y emoción, y destacó que el verdadero mérito pertenece a los colaboradores que impulsan el crecimiento de la empresa.

“Me llena de alegría porque es un reconocimiento a tantos años de esfuerzo, a tanta pasión que le ponemos para hacer las cosas y a un compromiso muy grande”, expresó Leoz.

El empresario dedicó especialmente el reconocimiento a quienes forman parte de la compañía. “Yo apenas soy un engranaje ahí y el mérito es de ellos”, señaló, al valorar el esfuerzo de sus colaboradores para consolidar la marca.

Amandau genera 270 empleos directos y casi 1.000 puestos de trabajo junto a su red de más de 200 franquicias, y mueve toda la cadena de valor, desde proveedores y productores hasta el transporte, la logística y el comercio.

La marca también lleva el nombre de Paraguay más allá de sus fronteras. Hoy tiene presencia en Brasil y fabrica helados para la marca Havanna en Brasil, una prueba de que la industria paraguaya puede competir en calidad con las mejores de la región.

“Este premio es de todos los paraguayos que hacen Amandau y de cada familia que nos eligió. Empezamos hace más de 50 años con una heladería chiquita y hoy llevamos el nombre de Paraguay a la región. Acá hay talento, materia prima y capacidad para hacer productos de nivel internacional. Seguimos trabajando, porque el cielo es el límite”, señaló el presidente de Amandau.